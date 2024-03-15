新光金董事會火藥味濃 財顧建議出售子銀行或證券

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（中央社記者謝方娪台北15日電）新壽財務改善計畫遭金管會打回票，並限3月20日前回函陳述意見。新光金今天召開董事會，將金管會要求陳述意見書列報告案並討論外部財顧建議方案，財顧建議方案之一是出售子證券或銀行，開會時間長達4小時，新光金則回應，未有重大決議。

新光金子公司新光人壽2023年資本適足率（RBC）恐連2期低於200%法定門檻，且新壽先前曾向金管會承諾2023年至2025年間將連3年各現金增資70億元強化資本，但2023年僅完成15億元增資，對監理機關承諾跳票。

新光金日前提交新壽財務改善計畫至金管會，主要規劃透過其餘子公司盈餘上繳轉挹注新壽、加上新壽發債籌資強化資本。金管會3月6日發函，直指新光金規劃無法確保新壽今年6月底RBC可回升至200%以上，財務改善計畫不夠具體，並限新光金3月20日前回函陳述意見。

新光金今天召開董事會，將金管會要求陳述意見書列入報告案，並將財顧建議方案列入討論案，會議時程長達4小時。

知情人士轉述，大股東吳東進派董事及改革派董事意見相左，吳東進派董事質疑，自2023年至今年，公司收到金管會數次來函催促現金增資，新經營團隊卻未如期履行，在會議中砲聲隆隆。

至於財顧公司建議方案，其中包括建議新光金出售子公司元富證券或新光銀行以改善財務。不過，新光金預計將整份財顧建議報告先與金管會溝通，今天董事會並未作成任何決議，因此無須發布重大訊息對外公告。

新光金發言人林宜靜表示，今天董事會，主要是董事針對公司經營交換意見，未作成重大決議。（編輯：潘羿菁）1130315