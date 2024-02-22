遭傳賣元富證救新壽 新光金：純屬媒體臆測

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（中央社記者謝方娪台北22日電）媒體報導，面對新壽資本不足，新光金擬賣元富證解燃眉之急。新光金今天澄清，該則報導純屬媒體臆測；金管會則表示，對市場傳聞不予評論，截至目前也尚未收到新壽財務改善計畫。

經濟日報報導，近日市場盛傳新光金將出售子公司元富證券以救新光人壽，甚至傳出台新金可接手元富證券，擴大證券版圖。新光金今天下午發布重大訊息澄清，此篇報導純屬媒體臆測。

對於新光金遭傳擬出售元富證券，金管會銀行局副局長林志吉表示，對市場傳聞，金管會不予評論，由公司自行對外說明。

金管會證期局主秘尚光琪指出，新光金今天已發布重訊澄清此篇報導純屬媒體臆測，請投資人依公開資訊觀測站公告資訊為準。

金管會先前已在1月底發函給新壽，要求新壽併同考量先前許下的現金增資承諾，以及讓資本適足率（RBC）回到法定標準的需求，在1個月內提出改善計畫，新光金預計本週按金管會要求，在期限內提報新壽財務改善計畫至金管會。

金管會保險局副局長林志憲表示，截至目前為止，金管會尚未收到新壽財務改善計畫，對於後續審核標準，他表示，每個個案情形不同，將依個案審酌。（編輯：蘇志宗）1130222