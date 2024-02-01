2023年公發公司公私募規模1.32兆元 創史上新高

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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會今天公布，2023年公開發行公司公私募規模合計達新台幣1.32兆元，創史上新高，年增41.31%。其中，私募規模達3054.07億元，創史上新高，公募規模1.01兆元，為史上第3高。

金管會今天公布2023年公開發行公司募資概況。

2023年公開發行公司公募案件達418件，年增17.75%，公募規模1兆145.95億元，創史上第3高，年增32.41%；私募案件達104件，年減8.77%，私募規模3054.07億元，創史上新高，年增81.94%。

金管會證期局主秘尚光琪分析，公發公司2023年公募規模較2022年增加，主因當年度大型募資案件較多；至於當年私募案件減少、私募規模卻增加，主因台電發行私募普通股1499億元，單筆金額較大所致。

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金管會統計，2023年發普通公司債公開募資達100億元以上案件高達26件，年增11件；其中，前5大案件分別為國泰人壽發債籌資250億元、中油發債籌資236億元、富邦人壽發債籌資225億元，以及台電2筆發債籌資，規模各達222億元及219.5億元。

尚光琪觀察，2023年公開發行公司辦理國內募資金額占總募集金額高達93.64%，海外募資金額占總募集金額僅6.36%，顯示企業仍以國內募資為主；公發公司辦理國內現金增資及發行公司債用途以償還債款為大宗。（編輯：張均懋）1130201