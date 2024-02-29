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新光金擬投資新壽私募現增70億 股東會6/14舉行

2024/2/29 21:43
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（中央社記者謝方娪台北29日電）為強化新壽財務結構，新光金今天公告擬投資新壽辦理的私募現增發行普通股，交易總額上限新台幣70億元。據悉，金管會目前尚在審核新壽財務改善計畫中，尚未給予回函。

為強化新壽財務結構並提升新壽資本適足率，以因應金融市場變化、主管機關規定及業務發展策略，新光金今天公告擬投資新壽辦理的私募現金增資發行普通股，交易總金額上限70億元。

新壽2023年恐連2期資本適足率（RBC）低於200%法定門檻，金管會已要求盡速改善，新光金於上週將新壽財務改善計畫提報金管會，據悉，金管會目前尚在審核中。

新光金今天董事會也決議今年股東常會於6月14日舉行，採視訊輔助股東會，將向股東報告2023年度營業情形、審委會2023年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形，並承認2023年度決算表冊及虧損撥補案。

新光金董事會已通過2023年度合併財報，新光金全年稅後淨損73.24億元，基本每股損失0.48元。總資產達4.95兆元，總負債為4.7兆元，淨值2456.47億元。（編輯：張均懋）1130229

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