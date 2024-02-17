新光人壽臨時董事會 通過上半年擬現金增資70億強化資本

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（中央社記者謝方娪台北17日電）新光金旗下新光人壽資本不足，金管會催促儘速辦理現金增資，新壽今天下午舉行臨時董事會，通過現金增資新台幣70億元，力拚上半年到位；同時，新壽擬再次發行10年期累積次順位普通公司債籌資，上限80億元。

新光金預計19日舉行臨時董事會，已將金控現金增資列入討論案，新光金大股東吳東進派董事預計仍將建議新光金應盡快辦理現金增資進而注資新壽，以符合監理機關要求。

新壽今天下午舉行臨時董事會，會中通過上半年將現金增資70億元，其中55億元為2023年已通過分次發行但尚未發行的私募現增額度，今天董事會另再通過15億元私募現增額度。

新光金今天代子公司新壽發布重大訊息，為增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性，新壽董事會決議私募現增發行普通股，額度上限15億元，私募對象為100%持股新壽的母公司新光金。

此次私募股數將依上限15億元發行金額除以每股價格，以整數計算；私募普通股價格將參考訂定時新壽最近期經會計師查核簽證或核閱的財報所顯示淨值，評估計算後的每股淨值及私募價格。

另一方面，為充實自有資本，新壽董事會決議再次公開募集發行10年期累積次順位普通公司債，上限80億元，得視市場行情及客觀情勢在董事會決議起1年內一次或分次發行。每張面額、發行價格及發行利率等授權由董事長全權處理及決定。（編輯：林淑媛）1130217