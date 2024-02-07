新壽增資吳東進批吳東亮以拖待變 籲金管會立即糾正

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（中央社記者謝方娪台北7日電）新壽資本不足風波延燒，新光金名譽董事長吳東進在農曆年前再度出面，對三弟、台新金董事長吳東亮提出3大質疑，他表示，吳東亮身為新光吳家一員，卻公然發言傷害新光金，且主張金控現金增資應為最後選項，無異於在測試金管會容忍度。

2023年新光金「改革派」股東取得吳東亮支持，搶下新光金經營權，大股東吳東進退居名譽董事長。2023年6月底新壽資本不足，吳東進主張金控應先辦現增進而增資新壽，現經營層則強調金控募資應為最後選項，雙方爭執不休，驚動金管會出面提點經營層不應擋有意增資的股東增資。

吳東亮隨後以新光金股東身分出面，認為現經營團隊是來替吳東進「擦屁股」，經營事業最大責任是賺錢配發股息給股東，他沒有不支持新光金現金增資，但應列為最後選項，並呼籲主管機關給予監理寬容。對於吳東亮論述，吳東進今天提出3大質疑。

吳東進表示，第1，吳東亮自稱以新光金大股東身分接受媒體採訪，受訪場合卻在台新金總部大樓，「他到底是為新光金股東，還是為台新金股東發言？是否存在角色利益衝突？」

第2，吳東進質疑，在新光金顯然有辦理現金增資需求的情形下，吳東亮持續主張新光金辦理現金增資應是最後手段，「他的發言是在測試金管會底線，還是在以拖待變？」

第3，對於吳東亮形容新壽狀態已住加護病房，吳東進痛批吳東亮發言不當、如同打一記悶棍在新光金身上，且恐影響新光金股價，「既然他說是為新光金好，為何會講出傷害新光金的話？」

吳東進說，他身為新光吳家長子，對新光金有使命感，新光金的好壞，他要擔負很大責任，因此過去即使面對困難，也次次解決、幫新壽完成增資，其中有3次是在新光金股價低於票面時完成現金增資。

吳東進坦言，現在新光金股價在票面下是事實，但至少透過慢慢辦理現金增資，可讓新壽資金缺口愈來愈小，2年後接軌TW-ICS，面對的問題會減輕，他也相信新壽最後可順利達到接軌目標。

吳東進提到，2020年新光金曾發行乙種特別股募資百億元，按持股比例，弟媳彭雪芬擔任董事長的王田毛紡、新光實業及新勝原應認購新台幣5億元，當時他和吳東亮表達身為關係企業和吳家一員，應參與乙特認購，這是家族應共同承擔的事，最後3家法人股東依然沒有認購。

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對於現經營層及吳東亮主張新光金現增應為最後選項，吳東進說，主管機關已將立場表達得很清楚，他尊重主管機關監理權威，呼籲金管會應考慮採取立即糾正措施。

台新金回應，日前台新金首席顧問吳統雄新書發表會於台新金控大樓舉辦，邀請會計師、藝術家及媒體等各界好友出席，董事長吳東亮亦有出席，會後在該地與媒體碰面聊天，以個人身分發表言論，並無違金金分離原則。吳東亮的個人立場，以當日談話內容為準，台新金不便代為回應。（編輯：潘羿菁）1130207