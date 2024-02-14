吳東亮看龍年經濟內外皆溫 盼產業發展更多護國神山

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（中央社記者蘇思云台北14日電）工商協進會理事長吳東亮今天表示，預計台灣今年經濟「內外皆溫、和緩成長」，後疫情時代，須持續強化出口、內需、投資3大動能。工商界期望台灣在半導體產業外，有更多護國神山，建立新興產業的商業模式。

工商協進會今天發布龍年經濟展望新聞稿。吳東亮表示，台灣總統與立委大選已在1月順利舉行，台灣民主又往前邁進一步。工商界期待政府與民間共同努力，新的一年再造台灣經濟動能，讓台灣經濟龍騰虎躍，持續向上。

吳東亮表示，根據台灣央行、主計總處以及各大智庫數據，都預測台灣今年經濟成長率可以「保3」，優於去年，對台灣今年經濟發展審慎樂觀。

吳東亮指出，由於AI等新興科技應用帶動台灣出口，預計台灣今年經濟將是「內外皆溫、和緩成長」，後疫情時代，須持續強化出口、內需、投資3大動能，並協助中小企業在淨零與數位雙軸轉型、留意失業率變化，確保台灣經濟穩定成長。

吳東亮指出，雖然各國通膨逐漸放緩，但受到高利率與終端需求疲軟影響，美國、中國、日本、歐盟等4大經濟體，供給與需求面都面臨挑戰，是否影響台灣貿易表現與投資意願，政府或企業須持續觀察國際經濟動向，並擬定最適策略。

吳東亮強調，近年來，台灣因地緣戰略優勢與產業實力，半導體與科技製造業海外發展前景看好，工商界期望台灣在半導體產業外，有更多的護國神山，引領下一世代產業創新，並強化跨領域、跨業別間的合作，建立新興產業的商業模式。

此外，吳東亮指出，誠如總統當選人賴清德所言，金融業是推動台灣產業發展的力量，期望新的團隊，從發展角度推動金融制度改革，也讓台灣成為亞洲金融科技發展中心與亞洲資產管理中心。

吳東亮表示，這次新國會組成，各政黨皆獲得相當席次，未來行政與立法部門的協調更為重要，期盼對於產業升級、民生福利的法案能優先處理。工商界呼籲，新政府施政時，能持續與企業對話與溝通，以完善國內經營環境。

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2024年是全球選舉年，有70多個國家舉行大選。吳東亮表示，國際秩序可能因此重新形塑，尤其川普是否再度當選美國總統，更是關注焦點，牽動美中台3邊關係。

吳東亮表示，國際情勢變化下，盼政府協助工商界利用既有產業優勢，持續深耕既有市場、拓展新市場，並積極參與國際組織，推動與各貿易夥伴國續洽簽經貿以及租稅協定，以維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位。（編輯：翟思嘉）1130214