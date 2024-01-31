新光金經營踩金金分離紅線？ 吳東亮：絕對恪守界線

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（中央社記者謝方娪台北31日電）新光金增資新壽，大股東間意見分歧，台新金董事長吳東亮今天以新光金股東身分，出面表明3大「沒有」，他沒有當幕後藏鏡人，絕對恪守金金分離界線，他沒有不支持新光金現金增資，以及現階段沒有金金併這件事。

新光金2023年經營權易主，針對新壽資本不足，新光金大股東吳東進近日呼籲金控應先辦現增進而增資新壽，現經營層則強調金控募資應為最後選項，雙方爭執不休，金管會出面告誡經營層應以保戶、存款戶及投資人權益為優先，不應擋有意增資的股東增資。

吳東亮今天以新光金股東身分表明3大「沒有」，針對吳東進質疑他未金金分離，他澄清並非幕後藏鏡人，台新金絕對恪守金金分離界線；他沒有不支持新光金現金增資，但應列為最後選項；第3，現階段完全沒有台新、新光金金併這件事。

吳東亮表示，現經營團隊，講直白是來替吳東進「擦屁股」，從2023年董事會改革後，新光金爭取監理寬容未果，再向外尋求財務顧問，尋找可最終解決新壽資本缺口的方法，他希望外界給經營團隊肯定，新光金努力改善經營，並非僅為吳家大股東，而是為台灣整體社會、新光金50萬名股東，也為了政府在努力。

吳東亮說，無論是員工、客戶或股東，企業都應該照顧，經營事業最大責任是要賺錢配發股息給股東，股價才會上揚，而非持續和股東要錢，「股價在票面下和股東要錢，股東情何以堪？」

吳東亮指出，金控依法對子公司有增資義務，但籌錢範圍，要視不同情形做最好安排，若新光金要辦現金增資，他身為股東，不會不支持，但若能找到更好解方，現金增資應是最後選項。

他提到，新光金若辦理現金增資，是要和50萬名股東拿錢，並非和一個股東拿錢，新光金董事會是負責任的董事會，若和股東拿了不夠，再伸手和股東要錢，股價一定會往下掉，因此董事會先尋求其他方案，若全數不可行、被否決，當然會乖乖現金增資。

吳東亮說，過去新光金辦理現金增資，他都有參與，反而是小股東沒有參與；對於大哥吳東進表示準備好了、願意認購，吳東亮批評說法不負責任，「70億元簡單處理，若再加個零，誰有辦法？」

吳東亮表示，冰凍三尺，非一日之寒，他要替現經營團隊說話、肯定他們的努力，「經營團隊希望在和股東拿錢前，思索能否找到其他方法，希望股東及政府都能支持」。

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外界聯想，吳東亮2023年支持「改革派」股東取得新光金經營權，可能促成台新金及新光金金金併，吳東亮表示，本來就沒有這件事，先前台新金僅是應邀研究，提出的換股比例亦是無拘束力出價（non-binding offer）。

吳東亮直言，目前不知道新壽資金缺口多大，自然不敢併，但新光金底下是父親吳火獅的產業，若以後真的需要幫忙，他會幫忙，「（合併）不是不能談，但這是未來的事，若要談，亦要雙方股東都有意願才有意思」。（編輯：潘羿菁）1130131