金管會：新壽增資承諾務必履行 金控大股東須掏錢

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（中央社記者謝方娪台北30日電）新光金兩派股東相爭，自經營權延燒至新壽增資。金管會今天表示，新壽對金管會承諾務必履行，加計2023年尚未完成的新台幣55億元及今年70億元現金增資，合計為125億元，光靠其他子公司盈餘上繳絕對不夠，金控大股東必須掏錢增資。

新壽資本適足率（RBC）未達法定最低標準，2023年對金管會增資承諾亦跳票，新光金大股東吳東進呼籲金控應辦現增挹注新壽，新光金則強調增資僅是手段，RBC達200%才是目的，雙方隔空互嗆，火藥味濃厚。

吳東進也質疑，「改革派」股東台灣新光實業、新勝、王田毛紡代表人為台新金董事長吳東亮妻子彭雪芬，涉金金未分離；新光金則發布聲明反擊，籲大股東依合法管道、由所指派法人董事代表參與公司經營，勿放話干擾公司營運。

金管會銀行局長莊琇媛今天在新春記者會表示，新光金直接利益大股東為新柏，新柏共派4席董事在新光金，經檢視，4席董事未違反金控負責人應具備資格條件規定，由於新柏背後3家持股公司負責人為彭雪芬，金管會先前亦有請彭雪芬、吳東亮及派任新柏董事簽署切結書，避免利益衝突。

至於新光金29日發布聲明籲大股東勿干涉公司經營，莊琇媛直言，經金管會了解，新光金26日董事會其實有其他董事提出現金增資需求，董事會並無取得共識，她認為，爭執大股東干政並非現在最重要的事，新光金最重要的應是趕快增資，讓新壽資本適足性符合規定。

金管會保險局長施瓊華表示，新壽增資牽涉2部分，首先，新壽對金管會有承諾，新壽先前在負債公允價值準備金補強計畫已清楚敘明，將在2023年至2025年間每年現金增資70億元。

施瓊華說，2023年新光金先增資新壽15億元，若扣除此金額，當年現金增資承諾尚欠55億元，再加上今年的70億元現金增資承諾，合計是125億元，「一定是股東要增資，而且是現金增資」。

再者，新壽2023年6月底RBC已未達法定最低標準，金管會要求新壽提出增資等財務業務改善計畫，新壽在該計畫中，提出發債130億元及現金增資70億元規劃，最後發債順利完成，但現金增資方面，即便金管會認定新光金以帳上現金先增資給新壽的15億元，還剩下55億元未達成。

施瓊華表示，新壽現金增資是必然要做的事，金管會1月22日亦已發函給新壽，要求新壽併同考量現金增資承諾及讓RBC回到法定標準的需求，在1個月內提出改善計畫。

施瓊華直言，新壽無法透過發債替換現金增資，因為這是新壽過去對金管會的承諾，亦提報過董事會，務必要履行，且發債雖可提高RBC，但還必須付息還本。

另一方面，施瓊華提到，縱使新光金規劃透過其他子公司上繳盈餘轉挹注新壽，經銀行局及證期局審核通過的金額，一定還不夠滿足新壽現金增資需求，新光金勢必要透過金控先募資才行。（編輯：潘羿菁）1130130