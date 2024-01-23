72張目標到期債基金保單踩雷俄債 部位達11億

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（中央社記者謝方娪台北23日電）有保單連結目標到期債基金，因踩雷俄債，在近期引發爭議。金管會清查，有8家壽險公司共72張保單連結到持有俄債的目標到期債基金，踩雷俄債部位約新台幣11億元，對於接獲的投訴案，金管會將釐清是否有不當招攬。

國內壽險業2018年一度熱賣連結6年期目標到期債基金的保險商品，隨時間進入到期高峰，有部分目標到期債基金保單因投資到俄債無法處分，必須採二次給付，引起爭議。

金管會今天在例行記者會公布清查結果，12家保險公司推出的保險商品連結到目標到期債基金，其中有8家保險公司、合計72張保單，連結到共15檔持有俄羅斯債券的目標到期債基金。

根據金管會掌握，72張保單連結目標到期債基金規模約635億元，其中投資到俄債規模約11億元，目前有3家壽險公司已通知保戶將採二次給付，金額逾7000萬元。

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自2023年12月至今年1月，金管會共接獲6件目標到期債基金保單申訴，涉及2家壽險公司，主要均是控訴業務員銷售時有強調「到期保本」。金管會保險局長施瓊華指出，會就個案釐清招攬過程業務員是否確實保證「到期保本」。

根據投信投顧公會統計，截至2023年底止，有89檔目標到期債基金，規模約2582億元，其中有20檔目標到期債基金持有俄債部位，規模12億元。（編輯：潘羿菁）1130123