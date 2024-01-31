吳東亮：盼政府給予監理寬容 勿等新壽進太平間才救

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（中央社記者謝方娪台北31日電）新壽資本不足困境持續延燒，台新金董事長吳東亮今天首度以新光金股東身分受訪，他表示，過去新光金增資新壽數百億元，但新壽RBC還是沒過關，顯示現增無法根本解決問題，若將帳上死利差互抵責任準備金計入自有資本，才能舒緩財務壓力，盼政府不要等新壽進太平間才救。

金管會官員回應，監理機關的立場，30日新春記者會已表達得很清楚。

新光金2023年經營權易主，「改革派」股東取得吳東亮支持，透過委託書徵求取得經營權，原公司派、新光金大股東吳東進退居名譽董事長。2023年新壽資本不足，吳東進主張金控應辦理現增進而增資新壽，不過目前經營層認為金控募資應為最後選項，兩派股東意見分歧。

金管會主委黃天牧30日首次表態，新光金不能因經營團隊調整而忽視增資承諾，「金管會對此事不容打任何折扣」。

吳東亮今天打破沈默，以新光金股東身分出面受訪，他說，過去幾年間新光金增資新壽數百億元，但新壽現在RBC還是低於200%、新光金股價還是在票面下，這證明新光金過往持續以低於票面金額辦理現金增資進而挹注新壽的作法，並未真正解決經營問題。

吳東亮提到，金管會要求壽險公司2026年接軌TW-ICS前，RBC必須達200%才能申請15年接軌過渡期，現在離接軌日剩2年，據報導新壽資金缺口還有相當大金額，金管會要求新壽每年增資新台幣70億元，但缺口並非70億元即可解決的事。

吳東亮表示，現在新光金經營層一直在思考，有什麼辦法能在2年內最終解決新壽壓力，「增資僅是手段，目的是要將RBC拉至200%」，因此新光金2023年向金管會提議，新壽帳上有一筆大額死利差互抵責任準備金，希望金管會同意讓新壽計入自有資本。

吳東亮說，全球人壽、國泰人壽及南山人壽過去幫政府解決問題保險公司，都取得金管會同意將死利差互抵責任準備金計入自有資本，「為什麼有人可以，有人不行？」

他指出，南山人壽2022年陷入淨值轉負危機，政府跳出來替南山人壽解圍，「難道一定要等新光金到最糟時候，才要幫新光金解圍嗎？」吳東亮進一步說，新壽形同坐在一座金山上，若金管會准新壽動這筆準備金，至少現金增資或RBC達標200%壓力會減輕。

吳東亮表示，去年新光金透過董事會改革、更換經營團隊，努力做出改變，先前亦向金管會爭取監理寬容，希望政府能幫忙，但未獲同意，他向金管會喊話，「新壽現在已在加護病房，你要等它死了才用特效藥嗎？」

吳東亮說，老保險公司帳上都會有一筆或多或少的死利差互抵責任準備金，並非僅新壽碰到此問題，期盼金管會可請壽險公會協助，進行整體檢討。

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吳東亮亦提到，新壽董事長魏寶生先前提議過將高利率保單做財務再保，「提了，被金管會否決，很可惜」，他說，歐洲近年用此方式處理很多高利率產品造成的問題，若金管會願意開放，會吸引國際市場。

吳東亮說，不管什麼機制，新壽現在最重要是將RBC拉上來，就像銀行若淘汰不良資產，不良資產比率即可獲得控制，高利率保單若能做財務再保，保險公司RBC亦可望回升。（編輯：潘羿菁）1130131