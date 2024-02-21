新壽財務改善計畫 新光金預計本週提報金管會

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（中央社記者謝方娪台北21日電）新光人壽2023年恐連2期資本適足率（RBC）低於200%法定門檻，金管會要求盡速改善，新光金主要規劃透過其餘子公司盈餘上繳進而增資新壽，並於首季完成，新壽財務改善計畫預計本週提報金管會。

新光金今天代旗下子公司新光銀行、元富證券及新光投信發布重大訊息，3家子公司董事會分別決議發放新台幣47.13億元、19.42億元及0.47億元現金股利，合計67.02億元。

新光金發言人林宜靜表示，子公司經決算及會計師查核後，會循例提盈餘分派案至董事會及股東會，待現金股利上繳至金控，金控會再做整體規劃。

林宜靜指出，新光金董事會已通過首季增資新壽70億元，資金運用會在子公司全部上繳後再做最後決定。

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新光金董事會已決議提前至首季完成對新壽增資70億元，但資金來源主要為子公司上繳盈餘，而非金控發行新股現金增資，金管會20日回應，是否認可待財務改善計畫送來再評估，但新光金擬以其餘子公司上繳盈餘替新壽增資，自己要考慮到整體金控底下子公司狀況。

金管會先前已在1月底發函給新壽，要求新壽併同考量先前許下的現金增資承諾，以及讓RBC回到法定標準的需求，在1個月內提出改善計畫，林宜靜強調，對於主管機關任何指示，均會遵照辦理，預計本週將按金管會要求，在期限內提報新壽財務改善計畫至金管會。（編輯：張若瑤）1130221