金控元月獲利衝539億元 富邦唯一賺破百億奪雙冠王

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪、蘇思云、張璦台北15日電）14家金控元月報喜，1月稅後獲利合計達新台幣539億元，較去年翻倍成長，且衝上歷年元月第3高，金龍年才剛揭開序幕，就繳出亮眼成績。

金龍年開工日，14家金控1月獲利全數出爐，合計賺進539億元，年增率達129.6%；不過當中也有去年農曆春節落在1月，導致工作天數較少的低基期因素，待2月獲利公告後，合計前2月觀察表現會更準確。

攤開金控1月獲利成績單，富邦金繼續稱霸，自結稅後淨利達140.7億元，年增1.31倍，為唯一一家1月賺破百億的金控，每股盈餘（EPS）達1.08元，奪金控單月獲利及每股獲利雙冠王；其中子公司台北富邦銀行1月稅後淨利創單月新高，富邦證券1月稅後淨利寫歷年同期次高。

國泰金1月稅後盈餘94.1億元，EPS為0.65元，居金控第2。國壽1月獲利47.2億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後淨利皆創單月歷史新高，分別為39.7億元、3.2億元與1.8億元。

中信金1月稅後盈餘88.06億元，EPS為0.45元，居金控第3。中信金表示，中信銀放款持續成長，加上財富管理動能，銀行1月獲利39.73億元；台灣人壽因新台幣貶值產生匯兌收益，同時處分股債收益，1月獲利41.67億元。

玉山金控展開新年新氣象，1月自結稅後盈餘28.0億元，較去年同期增加2.91%， EPS為0.18元；主要子公司玉山銀行稅後盈餘29.1億元，較去年同期增加13.69%，金控及銀行均創單月獲利最高紀錄。

台新金1月自結稅後淨利19.9億元，年增4成，EPS達0.15元。其中子公司台新銀行、台新證券及台新人壽稅後淨利全面優於2023年同期，台新銀行1月稅後淨利達18.5億元，年增17.8%，核心業務動能持續穩健，台新人壽相比去年同期由虧轉盈，1月稅後淨利達5.3億元。

4大公股金控方面，兆豐金1月稅後淨利41.89億元、年增約2.7%，EPS為0.3元，居公股龍頭；第一金1月稅後純益24.09億元、年成長16.15%；合庫金1月稅後淨利21.3億元、年增約12%；華南金1月稅後賺19.63億元、年成長35.5%。

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金控新春報喜，新光金仍苦吞虧損，1月自結稅後虧損22.49億元，相比2023年同期少虧16.01億元，每股稅後虧損0.15元，還是唯一虧損的金控。

新光金發言人林宜靜表示，1月虧損主因NDF（無本金交割遠期外匯）避險成本續居高檔，即使新台幣貶值有匯兌利益，但提存近15億元外匯價格變動準備金後，無法抵銷避險成本對損益帶來的壓力，另因新壽1月新契約動能強勁，新契約保費年增高達73%，在新契約成本明顯增加下，對1月損益也有影響。（編輯：張均懋）1130215