更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

股市創高新壽獲利了結 新光金2月虧轉盈賺13億

2024/3/7 21:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）新光金今天公布獲利自結數，子公司新光人壽2月在股海實現近新台幣40億元資本利得，帶動單月虧轉盈，2月稅後淨利達5.96億元，前2月累計稅後虧損縮小至24.88億元；受惠子公司獲利，新光金2月也同步轉虧為盈，稅後淨利13.16億元。

新壽2023年6月底資本適足率（RBC）低於200%法定門檻，2023年12月底自結RBC亦不到200%，恐連2期落入資本不足，強化資本進度成外界矚目焦點。母公司新光金決議首季完成現金增資新壽70億元，新壽並規劃發行10年期累積次順位普通公司債籌資80億元。

新光金今天公告2月稅後淨利13.16億元，相比2023年同期虧損21.16億元，由虧轉盈餘，累計今年前2月稅後虧損縮小至9.34億元，相比2023年同期少虧50.33億元，累計每股稅後盈餘（EPS）為負0.06元。

其中，主要子公司新壽單月虧轉盈，是帶動金控單月亦虧轉盈的主因。新光金發言人林宜靜說明，雖然新台幣兌美元2月續貶2.76角，新壽美元資產出現匯兌利益，不過新壽單月有提存近20億元外匯價格變動準備金。

林宜靜進一步指出，新壽在提存外匯價格變動準備金後，還能轉虧為盈的主因在於2月投資操作得宜，股票資本利得近40億元。另受惠有價證券評價回升，新壽2月單月綜合損益達38.4億元，累計前2月綜合損益為8.5億元。

保險本業方面，林宜靜表示，新壽1月初年度保費為32億元，2月適逢春節假期，亦衝出27億元成績，累計前2月初年度保費收入年增達22.3%，呈雙位數成長動能。

新光金子公司新光銀行2月稅後淨利達4.17億元，累計前2月稅後淨利達10.33億元，年增13%，除了淨利息收益年增逾5%外，手續費淨收益也大幅年增58%。

新光金另一獲利支柱元富證券2月稅後淨利3.47億元，累計前2月稅後淨利5.7億元，主因股市價量齊揚，經紀業務手續費收入年增68%，自營操作亦有表現。（編輯：潘羿菁）1130307

#林宜靜
#新光金控
#新壽
#獲利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.215