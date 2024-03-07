股市創高新壽獲利了結 新光金2月虧轉盈賺13億

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（中央社記者謝方娪台北7日電）新光金今天公布獲利自結數，子公司新光人壽2月在股海實現近新台幣40億元資本利得，帶動單月虧轉盈，2月稅後淨利達5.96億元，前2月累計稅後虧損縮小至24.88億元；受惠子公司獲利，新光金2月也同步轉虧為盈，稅後淨利13.16億元。

新壽2023年6月底資本適足率（RBC）低於200%法定門檻，2023年12月底自結RBC亦不到200%，恐連2期落入資本不足，強化資本進度成外界矚目焦點。母公司新光金決議首季完成現金增資新壽70億元，新壽並規劃發行10年期累積次順位普通公司債籌資80億元。

新光金今天公告2月稅後淨利13.16億元，相比2023年同期虧損21.16億元，由虧轉盈餘，累計今年前2月稅後虧損縮小至9.34億元，相比2023年同期少虧50.33億元，累計每股稅後盈餘（EPS）為負0.06元。

其中，主要子公司新壽單月虧轉盈，是帶動金控單月亦虧轉盈的主因。新光金發言人林宜靜說明，雖然新台幣兌美元2月續貶2.76角，新壽美元資產出現匯兌利益，不過新壽單月有提存近20億元外匯價格變動準備金。

林宜靜進一步指出，新壽在提存外匯價格變動準備金後，還能轉虧為盈的主因在於2月投資操作得宜，股票資本利得近40億元。另受惠有價證券評價回升，新壽2月單月綜合損益達38.4億元，累計前2月綜合損益為8.5億元。

保險本業方面，林宜靜表示，新壽1月初年度保費為32億元，2月適逢春節假期，亦衝出27億元成績，累計前2月初年度保費收入年增達22.3%，呈雙位數成長動能。

新光金子公司新光銀行2月稅後淨利達4.17億元，累計前2月稅後淨利達10.33億元，年增13%，除了淨利息收益年增逾5%外，手續費淨收益也大幅年增58%。

新光金另一獲利支柱元富證券2月稅後淨利3.47億元，累計前2月稅後淨利5.7億元，主因股市價量齊揚，經紀業務手續費收入年增68%，自營操作亦有表現。（編輯：潘羿菁）1130307