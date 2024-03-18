新光金擬辦現增125億 黃天牧：仍無法達標將繼續要求

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（中央社記者謝方娪台北18日電）新壽資本不足，金管會緊盯財務改善進程，對於新光金15日召開董事會通過擬辦金控現增新台幣125億元，金管會主委黃天牧今天直言，即便新光金現增125億元注資新壽，新壽6月底RBC仍無法達標，金管會將繼續要求。

新光金子公司新光人壽2023年資本適足率（RBC）恐連2期低於200%法定門檻，且新壽先前曾向金管會承諾2023年至2025年間將連3年各現金增資70億元強化資本，但2023年僅完成15億元增資，對監理機關承諾跳票。

新光金日前提交新壽財務改善計畫至金管會，主要規劃透過其餘子公司盈餘上繳轉挹注新壽，加上新壽發債籌資強化資本，遭金管會發函直指計畫不夠具體，為符合監理期待，新光金15日召開董事會，最終通過擬辦金控現增125億元，將全數注資新壽。

黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。國民黨立委李彥秀關注新壽強化資本進度，黃天牧表示，他近日有約談新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生，但未如外傳的「震怒」。

黃天牧表示，他在今年1月金管會新春記者會已提醒，改革團隊進入新光金，對於資本缺口，主要股東應負擔主要責任，日前他在財委會也表達過，金管會監理要求是今年6月底新壽資本適足率（RBC）必須達到200%。

黃天牧直言，即使新光金上週通過辦理125億元現金增資，新壽6月底RBC仍無法達到200%門檻，「金管會還會繼續要求」。他強調，改善體質是改革團隊必須執行的事，他的想法很簡單，「新壽6月底RBC要達到200%，其餘免談」。（編輯：張均懋）1130318