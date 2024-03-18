黃天牧：48檔台股ETF持有402檔股票 集中度可控

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（中央社記者謝方娪台北18日電）近日ETF投資掀起新一波狂潮，外界憂心台股ETF集中度過高將影響市場，金管會主委黃天牧今天首度表態，目前台股ETF尚未有集中度過高問題，但考量市場長遠發展，金管會已請周邊單位研議建立管理機制。

近日統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接力募集，台股ETF掀起新一波狂潮，黃天牧及中央銀行副總裁嚴宗大今天赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，並備質詢。

黃天牧會前接受媒體聯訪表示，無論是證期局日常監理或檢查局對投信辦理金檢，都看見監理機關最關心的兩件事，第1，對於想投資ETF的投資人，投信業有無在銷售過程充分揭露ETF商品資訊，包括風險及配息機制等，讓投資人充分了解。

其次，黃天牧指出，證期局收到投資人檢舉文件，無論是投信本身和網紅、或投信透過行銷公司與網紅合作置入性行銷，可能對投資人提供和實際商品不一致的資訊，以致影響投資人決策，這是金管會特別關心的事。

對於央行總裁楊金龍示警羊群效應，黃天牧表示，近年投資人有FOMO（Fear Of Missing Out）現象，憂心自己趕不上這班船，任何熱賣金融商品都可能產生羊群效應，金管會關切的是投信業是否充分告知投資人商品完整資訊，及投資人接收到的資訊和真正商品是否有落差。

黃天牧認為，近年ETF投資趨熱，有三大原因，第1是民眾希望有風險相對能被管理且看得見較穩健收益的商品，其次是近年台灣資本市場平穩發展，日前台股更一度登上2萬點，投資人對台股發展有信心，進而對以台股為主要配置成分股的ETF未來發展有期待。

第3，台灣投資人較偏好配息制商品，近年投信業也針對投資人期待設計商品，對台灣投資人具吸引力。

不過，黃天牧提到，目前國內有48檔台股ETF，持股市值占整體台股市值僅2.38%，若加上台股基金，占整體台股市值僅3%左右；台股ETF成分股交易量占整體台股交易量占比也低於1%，從整體角度，現階段ETF資金不至於過度影響台股市場。

黃天牧也指出，目前48檔台股ETF，共投資台股402檔股票，相對分散，換言之，現階段初步檢視集中度還在能被管理的範圍內，尚未有集中度過高問題，但隨台股ETF規模逐步擴大，為尋求市場長遠健全發展，金管會已請周邊單位研議建立整體市場管理機制。

他提到，證期局今年1月請證交所等周邊單位，從整體市場角度觀察ETF持有成分股的共通性及集中度，研議強化風險抵禦力機制的作法，雖然目前還未有集中度過高問題，但未來機制設計上，會將預防集中度過高風險納入考量，努力建置機制管理。

黃天牧也說，被動式ETF因所持有成分股透明，任何人都可能先卡位、待ETF掛牌後再下車，這並非台灣獨有，是全球被動式ETF都會碰到的問題，這也是為何國外要開始推動主動式ETF，讓市場不太能預先猜測持股變動。（編輯：郭無患）1130318