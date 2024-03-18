網紅代言虛擬資產 黃天牧：會思考專法是否納約束

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（中央社記者謝方娪台北18日電）近期台股ETF投資掀空前熱潮，立委憂心網紅行銷存在誤導投資人風險，不僅ETF，虛擬資產也有此現象。金管會主委黃天牧今天表示，會再檢視國際慣例，思考虛擬資產專法能否對此著墨。

黃天牧及中央銀行副總裁嚴宗大今天赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，並備質詢。

民眾黨立委黃珊珊質詢時關注，元大台灣價值高息ETF（00940）成全民風潮，甚至傳出有投資人貸款也要買，對於網紅等新興媒介，金管會如何約束廣告行銷，避免誤導投資人。

黃天牧答詢時表示，針對新興社群媒體力量，金管會規劃從投信與網紅的連結切入，由投信業負責任，看能否透過廣告關係去處理、強化把關。

黃珊珊進一步關注，時下網紅不僅代言ETF，還代言虛擬資產（俗稱虛擬貨幣），對於網紅行銷虛擬資產，金管會如何管理。

黃天牧指出，金管會主要管理虛擬資產平台，現階段並無法規可約束網紅代言虛擬資產，但金管會已委外研究虛擬資產專法，預計今年9月以後專法草案會出爐，將再參考國際間慣例，思考今年專法草案是否可能對此著墨。

不過，黃天牧也提到，虛擬資產與ETF無法類比，ETF為金管會核准的金融商品，虛擬資產則不屬於有價證券，現階段金管會管理虛擬資產，主要透過洗錢防制法授權訂定的虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法處理。（編輯：黃國倫）1130318