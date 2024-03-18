立委質疑高股息ETF名稱恐誤導 黃天牧：深有同感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）近期國內掀起台股ETF投資熱潮，立委質疑「高股息ETF」名稱恐具誤導性，金管會主委黃天牧今天直言深有同感，他表示，無論是拿ETF配息或過去儲蓄險去和定存類比，「我認為非常不當」。

近日統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接力募集，台股ETF掀起新一波狂潮，黃天牧及中央銀行副總裁嚴宗大今天赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，並備質詢。

朝野立委今天聚焦ETF熱潮下，網紅行銷是否誤導投資人，及台股ETF熱度急速攀升，會否導致成分股集中度過高以致影響市場等；另一方面，有立委認為ETF透明度高且已透過一籃子投資分散風險，不應壓抑ETF市場發展。

民進黨立委吳秉叡質詢時指出，他認為高股息ETF名稱有誤導成分在內；黃天牧答詢時表示「深有同感」，不僅ETF，過去儲蓄險保單也曾被拿去和定存比，現在投信ETF配息也和定存比，「我認為非常不當」。

黃天牧說，台灣ETF規模和其他國家相比沒那麼大，但近年成長率較高，一部分可能因為國內投資人對未來理財需求，其他國家ETF比較不太常見配息型，例如月配息、季配息這種商品，但可能投合台灣人習性，因此得到投資人喜愛。

黃天牧提到，現在48檔台股ETF成分股涵蓋402家上市櫃公司，相對廣泛、基本上均有分散，但金管會不能因此覺得無需注意，監理機關還是要特別注意、預先防範，因此請周邊單位研議建立整體市場面監管機制。

黃天牧指出，各種金融商品都是中性的，但各有各的風險屬性，金管會關注重點在於金融機構應把適合投資人風險屬性的商品賣給投資人，並清楚揭露資訊，不要誤導投資人；金管會會努力讓投資人正確了解ETF風險及特質，並督促投信業在行銷過程中不要誤導投資人做出不正確的選擇。

他直言，金管會透過日常監理及金檢發現，很多投信在ETF銷售過程並沒有適度讓投資人了解商品正確資訊，且在追蹤指數時有些地方需要改進；投信必須了解客戶、客戶也要了解商品，投信有責任清楚告訴客戶所買的是什麼商品，標榜的配息如何配、從哪裡配，是否落實收益平準金動用規範等。

近期台股ETF檔檔募集金額刷歷史新高，一度傳出金管會有意針對台股ETF募集設上限，黃天牧今天澄清，「我們從頭到尾都沒提要設限」，金管會沒有端出任何量的限制，僅是希望投信業在銷售過程讓投資人可正確了解資訊及商品性質。

針對金管會研擬開放主動式ETF，黃天牧提到，因國外有主動式ETF，業者希望台灣也能有一些機會，因此正在研議中，尚未到最後階段。民進黨立委郭國文則憂心，先前不乏基金經理人涉弊案件，若研議開放主動式ETF，必須留意過度信任甚至放任經理人的風險存在。（編輯：黃國倫）1130318