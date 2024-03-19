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ETF買盤續發威成分股走揚 投信加碼台股279億再創高

2024/3/19 20:29（3/19 20:49 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北19日電）台股今天終場下跌22.65點，收在19857.2點；三大法人買超新台幣50.32億元，其中外資賣超215.75億元，投信買超279.76億元，連2天創新高。近期熱門ETF主要成分股中，包含聯電、長榮等股價強勢，並位居投信加碼前列。

台股今天走勢震盪，高點至19921.25點，尾盤賣壓湧現，指數終場翻黑下跌22.65點，收在19857.20點，跌幅0.11%，成交值4634.55億元。

三大法人合計買超50.32億元，外資及陸資賣超215.75億元，自營商賣超13.69億元，投信則加碼279.76億元，連2天創新高。

近期高股息ETF成為市場焦點，金管會主管18日表示，元大台灣價值高息（00940）募集金額約1700億元，加上統一台灣高息動能（00939），2檔新基金合力吸金超過2000億元，龐大資金近期陸續進場買進連結標的。

據台灣證券交易所統計，外資今天敲進鴻海2萬336張居冠，值得注意的是，多檔ETF也在外資加碼行列，包含復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919），分別獲外資敲進1萬8229張、1萬896張。

外資今天賣超英業達2萬2386張最多，第2、3名依序為宏碁、群創，分別賣超1萬5171張、1萬2978張；至於元大台灣價值高息（00940）主要成分股長榮，外資賣超1萬2327張，位居第4。

相較之下，投信今天加碼長榮1萬2213張，形成土洋對作，其餘投信加碼的ETF主要成分股，還有聯電2萬1481張、大聯大6658張。其中，長榮分別為00919、00939、00940的前10大成分股；聯電也在00940、00919前10大成分股內。

而00940前10大成分股中，今天僅聯發科收跌1.7%，其餘包含漢唐終場收在漲停價414元，中美晶漲近9%，長榮、瑞儀、神基漲逾5%，聯電、群光、鈊象、新普皆紅。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時分析，觀察台股近日盤勢，部分大型電子股前波漲多，在本益比太高的情況下，吸引資金轉向高股息ETF避險，使高股息ETF短線在大盤扮演要角，短線行情欲小不易。

儲祥生指出，另觀察ETF成分股近期買氣旺，顯示ETF募集的資金部分已進場拉抬行情，但投資人在2萬點搶進ETF，可能會出現羊群效應（herding effect），加上市場傳出不少民眾解定存轉進ETF，顯示整個市場已過熱、不理性。

另美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，雖然市場普遍預估聯準會利率政策將按兵不動，但儲祥生分析，美國通膨問題仍然存在，若聯準會看法有變動，股市可能就會出現波動，且AI題材過去已漲多，指數行情已走一大段，預估台股短線將進入震盪整理，建議要小心謹慎看待。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130319

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