00939掛牌首日爆量77萬張 尾盤翻黑收15.03元險跌破發行價

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）重量級的統一台灣高息動能ETF（00939）今天掛牌上市，爆出77.35萬張天量，股價表現虎頭蛇尾，尾盤由紅翻黑，終場下跌0.08元或0.53%，收在15.03元；明天將面臨「破發」保衛戰，測試15元發行價支撐。

PTT上有網友稱「還沒上車，求破發剛好撿便宜」、「不用怕，坐等00940抬轎」。市場仍然彌漫樂觀氣氛。

國泰證期顧問部協理簡伯儀分析，ETF的股價淨值是連結投資標的，最近幾檔熱門高股息ETF的成分股，很多都大漲一波，短線有過熱跡象，回檔屬於正常現象。至於00939今天爆出77萬張天量，簡伯儀認為，這代表目前台股還是很熱。

00939今天掛牌，成立規模高達535.14億元，比起原先國內ETF上市規模紀錄175億元足足多出2倍，一上市就空降成為國內規模第6大的台股高股息ETF。

00939今天一早以最新淨值15.11元掛牌後，早盤股價走揚，最高一度衝上15.39元；可惜大約收盤前半個多小時，股價急殺翻黑，終場下跌0.08元，收在15.03元。

其他熱門高股息ETF如群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）股價也跟著急挫，00919終場翻黑下跌0.03元，收在26.13元；00929漲幅收斂，終場小漲0.09元，收在21.39元。

進一步觀察統一投信最新公布的00939前10大成分股，今天全部開高走低。其中，群光力守平盤價258.5元、聯發科下跌20元或1.74%、大聯大下跌1元或1.1%、長榮跌1元或0.56%、力成跌0.5元或0.26%、日月光投控跌3.5元或2.19%、緯創跌2.5元或2.04%、京元電子跌1.5元或1.38%、東陽跌5元或3.95%、瑞昱跌3元或0.51%。（編輯：張良知）1130320