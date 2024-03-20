台股收跌72.75點 聚焦美聯準會利率會議結果

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（中央社記者何秀玲台北20日電）美股19日漲多跌少，台股在台積電、聯發科等電子權值股熄火下，今天開高震盪，指數終場下跌72.75點，收19784.45點，跌幅0.37%，成交值新台幣5201億元；法人指出，市場聚焦美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果。

台股盤中震盪，電子權值股台積電收盤下跌4元，收在758元，跌幅0.52%，聯發科下跌20元，收在1130元，跌幅1.74%；鴻海受惠AI伺服器題材，盤中股價最高來到142元，創2010年5月中旬以來波段高點，終場以以138元作收，上漲1.47%。

AI族群漲跌互見，廣達、技嘉、緯創、奇鋐終場收黑，雙鴻收漲1.83%；晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布代工廠和碩為新款人工智慧（AI）伺服器供應商之一，激勵和碩股價連續2天勁揚，今天早盤最高觸109.5元、大漲9.5%，逼近漲停110元，終場以103.5元作收，漲幅3.5%。

近期熱門的ETF族群，高股息ETF話題不斷，00939今天以15.11元掛牌，終場以15.03元作收，跌幅為0.53%。

機器人相關個股神達、廣明、所羅門等表現不俗，均攻上漲停，相關工具機股價如上銀漲1.64%、台灣精銳漲9.6%、全球傳動漲4.1%。（編輯：張均懋）1130320