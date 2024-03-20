國際股市震盪偏升 調查：台股樂觀指數創13年新高

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布3月國民經濟信心調查，國際股市震盪偏升，台股3月以來也曾衝破2萬點，調查顯示，民眾對台股的樂觀指數走揚到25.3，創下2011年2月以來新高，風險偏好指數也上升到24.7。

國泰金表示，國發會最新發布的1月景氣對策信號轉為綠燈，調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至14.9，展望樂觀指數同步走揚至13.9，兩者都來到2022年1月以來高位。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至15.6及-6.2，其中，大額消費意願指數是2021年12月以來的新高。

國泰金調查指出，房屋買賣意願連續4個月上升，其中，買房意願及賣房意願指數分別上揚至-39.9及-6.4。

調查期間美國財報表現整體優於預期，國際股市震盪偏升。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數持續走揚至25.3，創下2011年2月以來新高，風險偏好指數上升至24.7，則創調查於2010年3月創立以來的新高。

總體經濟部分，主計總處今年2月底公布最新經濟預測，估2024年經濟成長率為3.43%，但也上修全年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%。

調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率的平均預期值為2.69%，僅46%認為今年經濟成長率會高於3%；民眾對今年平均通膨預期值為2.24%，57%認為今年通膨率高於2%。相較於主計總處，民眾對今年經濟成長較保守，對通膨預期相對較高。

時事題部分，詢問民眾對於未來1年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，並跟前次2023年9月調查比較。

調查結果顯示，42.8%的民眾預期1年後的通膨率會高於2%，較前次調查減少9個百分點；54.9%民眾則認為通膨落在0到2%區間，較前次調查增加12.9個百分點。整體而言，民眾對未來1年的通膨預期降溫。

至於民眾對未來1年物價漲跌判斷的主因，調查顯示，28.7%認為最主要的因素為民生消費品價格變化，較前次調查減少6.5個百分點；24.2%的民眾認為水電瓦斯等公共費率的調整影響大，較前次調查增加16.5個百分點。多數民眾主要以民生消費品價格判斷未來的物價走勢，不過，近期水電費用擬全面調漲的消息，讓民眾預期公共費率影響物價漲跌程度大幅增加。

本次調查在3月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6592份有效填答問卷。（編輯：郭無患）1130320