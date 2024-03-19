輝達GTC大會 鴻海展示AI伺服器和智慧駕駛方案

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）年度GTC技術大會登場，鴻海展示與輝達合作因應下世代需求的AI伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的智慧駕駛控制器解決方案。

輝達年度繪圖處理器技術大會GTC（GPU Technology Conference）18日在美西舉行，鴻海透過新聞稿指出，鴻海攜手旗下子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology）參展，在GTC大會展出多種AI伺服器產品，包括Ingrasys NVIDIA MGX伺服器，以及搭配液冷解決方案的AI加速器，可應用在高效能AI訓練，支援下一代GPU以及高性能人工智慧資料中心算力。

此外，鴻佰在展區也展示AI數據中心液冷解決方案，因應下一代人工智慧基礎建設需求，相關液冷解決方案包含液態對氣態的side car解決方案，和液態對液態CDU解決方案，能適用不同數據中心環境。

鴻佰科技總經理丁肇邦表示，利用輝達的MGX平台，鴻佰採用模組化設計，打造多種伺服器配置，因應滿足客戶不同加速運算需求，協助客戶建構各種應用的人工智慧數據中心。

除了AI數據中心解決方案，鴻海集團在GTC大會也推出以輝達的Orin X處理器為基礎，打造智慧駕駛控制器，可應用在先進駕駛輔助系統（ADAS）領域。

在軟體方面，鴻海指出，鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽，在GTC開展首日，對外分享研究所與香港城市大學共同合作開發的自動駕駛軌跡預測深度學習模型，具備在複雜場景中，同時預測多目標物未來軌跡的能力。（編輯：郭無患）1130319