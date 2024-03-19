輝達GTC大會推「超級晶片」 法媒記者：AI霸主短時間難取代

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（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）輝達GTC大會今天登場，執行長黃仁勳宣布推出代號Blackwell的新一代AI晶片，採用台積電4奈米製程技術打造，並以新晶片建構超級晶片，資深記者柏格烏克斯認為其實力至少2年內都難以追趕。

AI（人工智慧）即時作畫讓全場觀眾屏息以待，眾所矚目的輝達（NVIDIA）GTC大會在加州聖荷西（San Jose）登場，冰球館改裝的室內環狀場地座無虛席。

「這不是演唱會！」輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）一身招牌黑皮衣出場，引起現場沸騰，他預告，氣氛很嗨，但他將展示輝達最先進的技術產品。

開場的影片點出AI已深入人類生活，「我是訓練師、我是治療師、我是領航者、我是AI」，黃仁勳興奮表示，「輝達把AI帶入日常生活…天啊，我愛死輝達」。

這場被視為全球最重要的AI大會，黃仁勳沒有讓大家失望，預期中的次世代AI晶片Blackwell體積龐大，採用台積電4奈米製程技術打造而成。

他現場拿起Blackwell B200 GPU新晶片，並與上一代的Hopper比較，目測大小懸殊。更令全場讚嘆的是結合2片AI新晶片和中央處理器（CPU）的超級晶片。

黃仁勳還安慰說，「Hopper非常棒，但我們需要更大的GPU」，引起全場哄堂大笑。

影片來源：NVIDIA

建立在Blackwell之上，黃仁勳秀出以此新晶片為基礎的各項組合產品，包括DGX伺服器，最後投影亮出輝達Blackwell平台，展現AI晶片霸主的氣勢。

黃仁勳說，這就是我想像中的GPU。

此外，黃仁勳還宣布推出可大幅縮減部署時間的NIM推論微服務。他表示，「若你是一名開發者，你有一個有趣的模型，希望人們採用，把它放在NIM中，我們將確保它能在我們所有GPU上運行，你就能接觸很多人」。

他總結，人類進入生成式AI時代，輝達一步步建構軟硬體架構，主導AI發展。

睽違5年的實體GTC大會，吸引全球各地人士與會，來自以色列的電視台主持人葛羅布克曼（Dror Globerman）說，他希望瞭解AI對人類影響，許多人很關心AI取代人類的問題，因此來現場看看AI未來的發展。

曾經在2016年專訪過黃仁勳的法國資深網路媒體記者柏格烏克斯（Julien Berhounhous）表示，一如外界預期，輝達在GTC大會上推出新AI晶片，也更深入談到「模擬」（Simulating）技術。

另外，輝達的伺服器功能越來越強大，競爭力也越來越高。柏格烏克斯說，參加GTC多年，輝達自2013年開始就討論AI，比許多企業更早投入，且軟硬體產品俱足，在今天主題演講過後，他更加深信輝達是「AI之王」，至少未來2年都難以取代。（編輯：張芷瑄）1130319

輝達GTC大會尾聲，執行長黃仁勳介紹人形機器人，並現場進行互動，展現AI未來無遠弗屆，引起與會者鼓掌驚呼。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月19日