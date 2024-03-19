輝達推出AI驅動雲端平台 加速6G技術研發
2024/3/19 21:20（3/19 22:54 更新）
（中央社舊金山18日綜合外電報導）晶片大廠輝達（Nvidia）今天發布一款人工智慧（AI）驅動的軟體平台，可藉由模擬雲端通訊環境來加速研發6G技術。
路透社報導，被稱為6G的新一代通訊技術預計將在2030年左右投入商用。
輝達的行動通訊網路研究平台將包括一個模擬單一行動通訊基地台或整個城市環境的應用程式（app），使研究人員和組織可即時測試6G網路。
輝達表示，該平台的首批採用者包括安矽司（Ansys）、諾基亞（Nokia）、三星、軟體銀行（SoftBank Corp）和波士頓的東北大學（Northeastern University）。
輝達電信部門資深副總裁瓦希斯塔（Ronnie Vasishta）透過聲明表示：「隨著6G的連網設備和新應用大幅增加，無線通訊中的無線頻譜效率也必須取得巨大突破。」
分析師指出，電信設備供應商將不再是行動基礎設施市場的唯一驅動力，他們還必須與晶片公司和雲端供應商合作。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130319
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