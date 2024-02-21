聯發科前進MWC 展示6G環境運算和次世代衛星寬頻

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（中央社記者張建中新竹21日電）聯發科今天宣布，將在2024世界行動通訊大會（MWC）展示一系列最新技術與產品，涵蓋6G環境運算、Pre-6G衛星寬頻及智慧手機生成式人工智慧（AI）應用等。

聯發科表示，隨著家庭物聯網裝置數量不斷增加，管理家中的各類裝置常需依賴第三方伺服器和服務。未來在環境運算與網路的結合下，利用家用5G裝置和路由器構成的私人網路，就能提供更高隱私、穩定、客製化的流暢體驗，有效簡化家用物聯網管理，並提升總體運算能力。

聯發科指出，繼2023年發表5G非地面網路（NTN）通訊衛星晶片MT6825後，今年將在MWC現場展示次世代5G-Advanced NR-NTN衛星測試晶片。

聯發科表示，透過Ku頻段，搭配先進的低軌道衛星技術，可為汽車及其他多種終端裝置提供超過100Mbps的資料傳輸速率。此外，聯發科也將在MWC現場展出以低軌衛星模擬的Pre-6G衛星寬頻串流體驗。

順應AI發展潮流，聯發科在MWC現場將展示一系列智慧手機生成式AI應用，根據使用者輸入的文字動態產出圖像，也可根據使用者輸入的文字或圖片產生影片，還能在裝置上即時處理正在錄製的人物影像，並生成不同類型動畫風格的影片。（編輯：楊凱翔）1130221