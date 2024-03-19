輝達秀AI人形機器人 台廠加速軟硬體布局搶商機

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（中央社記者吳家豪台北19日電）晶片大廠輝達（NVIDIA）18日在GTC技術大會現場展示人形機器人，具備生成式人工智慧（Generative AI）功能，引發市場熱議。多家台廠包括鴻海集團、所羅門、上銀、百達-KY、新漢都積極布局機器人軟硬體解決方案，搶攻工業4.0與智慧製造商機。

輝達在美國舉辦的GTC大會中，宣布推出專為人形機器人打造的通用基礎模型Project GR00T，由GR00T驅動的機器人能理解自然語言，透過觀察人類行為來模仿動作，例如快速學習協調性、靈活性和其他技能。

輝達執行長黃仁勳在主題演講介紹機器人平台Isaac時，秀出台灣3D機器視覺與工業用AI廠商所羅門的品牌標誌，凸顯雙方在AI方面的合作。

所羅門致力開發AI視覺軟體，除了持續深耕工業自動化之外，近年將應用拓展至物流、零售等領域。所羅門此次在輝達GTC展示3D視覺產品AccuPick，透過各種不同3D相機結合AI，導引機器人，可在擺放凌亂的環境中精準取放各種物件。

傳動元件大廠上銀布局單軸和多軸機器人，也深耕晶圓移載系統（EFEM）和晶圓機器人，相關產品已切入國際半導體設備大廠。

車用零組件及沖壓件大廠百達-KY近年轉往發展服務型機器人和機器人控制軟體系統，切入新加坡市場，已獲得訂單並持續出貨。

工業電腦廠新漢旗下創博為機器人控制器解決方案供應商，去年12月宣布與瑞薩電子達成策略合作，打造可量身訂製的嵌入式功能安全運算平台和運動控制解決方案。創博另結盟台灣、美國及德國廠商，推出x86協作型安全機器人解決方案，陸續接獲海內外機器人業者洽詢。

鴻海集團旗下樺漢早在2020年就宣布以增發新股交換方式，將開曼AIS納為全資子公司，加速布局機器視覺與自走機器人（AMR）技術。

瑞典機器人自動化大廠ABB日前預測，今年AI扮演的角色將更為吃重，AI正重新定義工業機器人的未來，由AI驅動的移動式機器人將帶動製造業、物流業和實驗室的轉型。（編輯：楊凱翔）1130319