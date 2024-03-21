黃仁勳與劉揚偉GTC會面 預告台北國際電腦展有哏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）鴻海董事長劉揚偉出席輝達GTC大會，並與輝達執行長黃仁勳今天在展場相見歡，兩人在鴻海展位前握手交談。劉揚偉表示，他與黃仁勳談到台北國際電腦展和關於聖經的小故事。

輝達GTC大會正在加州聖荷西舉行，執行長黃仁勳今天赴展場與數家參展廠商致意，合照、簽名來者不拒。他在鴻海展位停留近20分鐘，並在鴻海董事長劉揚偉見證下，於最新一代AI伺服器上簽名，並與對方交談片刻。

劉揚偉接受媒體訪問時說，兩人談話內容有一部分在6月台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）就會出來，還是由黃仁勳來講比較好，「COMPUTEX就知道了，這是一個哏」。

另一部分是黃仁勳的小故事，劉揚偉表示，黃仁勳的談話會引述聖經相關的故事，相信他受到聖經很大影響，作為一位技術領導者，人生會有不同的體悟。

黃仁勳18日進行主題演講，劉揚偉出席聆聽，他對AI產業發展十分樂觀，表示生成式AI出現讓大數據發揮更大效果，帶來巨大變化；他強調，鴻海過去都是提供硬體，利用這次AI起飛機會，要朝向提供平台解決方案。

鴻海這次於GTC大會現場展示伺服器和液冷機櫃，黃仁勳主題演講發布新一代AI晶片，帶動AI產業氣勢，不少台廠都受惠，鴻海股價創新高。對此，劉揚偉向媒體表示，相信鴻海過去的努力最終都會反映在公司價值上。

此次GTC大會，除鴻海外，伺服器業者包括華碩、技嘉、廣達等廠商均有參展。（編輯：張芷瑄）1130321