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黃仁勳演講 企業大咖無畏風雨、場外如走星光大道

2024/6/2 18:33（6/2 18:44 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間將在台大體育館舉行主題演講，包括台積電總裁魏哲家、台塑集團總裁王文淵等多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。中央社記者趙世勳攝 113年6月2日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間將在台大體育館舉行主題演講，包括台積電總裁魏哲家、台塑集團總裁王文淵等多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。中央社記者趙世勳攝 113年6月2日
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（中央社記者曾仁凱、蘇思云台北2日電）搶在台北國際電腦展（COMPUTEX）登場前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間在台大進行主題演講，演講場外有如星光大道，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠都冒雨前來。

輝達執行長黃仁勳今天晚間7時在台大體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，再度掀起旋風。

影片來源：NVIDIA

演講晚間7時正式開始，不過早在下午4時多，台大綜合體育館外就已經湧現大批民眾，現場也因應台北市大雨特報，搭起棚子讓民眾排隊入場。不只民眾踴躍參加，企業大咖更是接力前來。

下午5時後，多位企業大咖陸續進場，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、華碩董事長施崇棠、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、技嘉董事長葉培城、台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅等都陸續進場，不過多數人僅微笑回應，並未受訪。

台灣大哥大董事長蔡明忠也到場，對演講直言「期待期待」。部會首長如經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男也都冒雨前來聆聽黃仁勳演講。（編輯：張良知）1130602

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間即將在台大體育館進行專題演講，下午許多媒體與觀眾在場外排隊，等候安檢進場。中央社記者趙世勳攝 113年6月2日
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間即將在台大體育館進行專題演講，下午許多媒體與觀眾在場外排隊，等候安檢進場。中央社記者趙世勳攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為經濟部長郭智輝。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為經濟部長郭智輝。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為台塑董事長林健男（前排右1）。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為台塑董事長林健男（前排右1）。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大發表主題演講，多名重量級企業高層到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為華碩董事長施崇棠（右2）。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大發表主題演講，多名重量級企業高層到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖為華碩董事長施崇棠（右2）。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為鴻海董事長劉揚偉。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。圖左為鴻海董事長劉揚偉。中央社記者曾仁凱攝 113年6月2日
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