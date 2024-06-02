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秀供應鏈夥伴環繞台灣地圖 黃仁勳演講結尾謝謝台灣

2024/6/2 22:26（6/2 22:40 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館發表主題演講，黃仁勳在演講中秀出台灣地圖及輝達供應鏈合作廠商，表示台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館發表主題演講，黃仁勳在演講中秀出台灣地圖及輝達供應鏈合作廠商，表示台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日
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（中央社記者張建中台北2日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，他最後以一段影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持，強調台灣是無名英雄，是世界的支柱，影片最後秀出圍繞著許多輝達合作夥伴名字的台灣地圖，打上「謝謝你，台灣」字樣，帶動現場氣氛，歡呼喝采聲此起彼落。

輝達這部感恩影片特地以國語發音，打上中文字幕，指出台灣幫助輝達實現一個願景，在這條漫長的路上，無數夥伴支持著輝達，從加速運算、電腦繪圖，科學研究到人工智慧的高峰，每一個晶片、每一台電腦，都描寫著辛勤工作和追求完滿的故事，台灣是無名英雄，是世界的支柱。

影片中描述，輝達與台灣一起推動產業的復興，辛勤耕耘，讓輝達能夠踏入嶄新運算領域，其中，製作的電腦會轉化成新型工廠，製造珍貴無比的人工智慧，「親愛的夥伴們，是AI產業革新的後盾」。

影片強調，是台灣的超能力，沒有台灣，輝達的願景只是一個無法實現的夢想，與台灣同行，勇往直前，創造智慧與便利的生活，對抗疾病和自然災害，讓世界變得更美好。

影片尾聲秀出「謝謝你，台灣」字樣，並期許繼續為這段AI創新之旅，打造一個成功和繁榮的產業。（編輯：林淑媛）1130602

黃仁勳
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