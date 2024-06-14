蘋菓西打公司陷財務困難 大飲董事長蘇芸樂：沒下市規劃

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（中央社記者何秀玲台北14日電）生產蘋菓西打老牌食品廠大飲陷財務困難，董事長蘇芸樂今天接受中央社記者提問強調，6月開始恢復生產，產品陸續鋪貨當中，全數通路都有販售蘋菓西打，大飲沒有下市規劃，至於先前積欠員工薪資爭議也已解決。

輝達執行長黃仁勳日前訪台，在餐廳外拿出蘋菓西打請民眾喝的插曲，讓這款老牌飲料再度成為話題。不過生產蘋菓西打的食品廠大飲，因累計虧損達新台幣4.4億元，已超過實收資本額的一半，且流動負債已超過流動資產5.12億元，大飲今年首季財報遭到會計師出示「繼續經營能力存在重大不確定性」的閱核報告。

目前大飲持續打入全額交割股，依照證交所規定，若連續3年無法改善，將面臨停止交易的命運。一旦停止交易滿6個月仍未見起色，公司最快會在2026年下市。

大飲今天舉行股東會表定改選董事，卻因出席率僅0.49%宣告流會。

面對媒體詢問是否會下市，蘇芸樂強調，公司沒有下市規劃，大飲今年6月開始恢復生產，產品陸續鋪貨當中，「目前全數通路都有（販售蘋菓西打）」，會按部就班，將產品上架全數通路。

另大飲近期爆出積欠員工2.5個月的薪資，蘇芸樂表示，都已解決，無欠薪問題。（編輯：潘羿菁）1130614