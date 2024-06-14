AI帶旺貨機市場 張國煒：星宇航空2026年爆發性成長

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（中央社記者江明晏台北14日電）星宇航空今天召開股東會，董事長張國煒表示，黃仁勳先前來台掀起熱潮，今年才是AI元年，看好未來貨運商機非常大且會持續，將改變以往貨運賠錢的產業狀況。他強調，預計2026年新機到位後，星宇航空將迎來爆發性成長的一年。

張國煒今天在星宇航空股東會上表示，今年是AI元年，星宇航空也投入很多成本和資金在AI方面，是業界少見投資AI模擬相關設備用來訓練人才的航空公司。

他坦言，疫情之前貨機是賠錢貨，以前在長榮貨運一年賠新台幣20、30億元，但現在不一樣，產業轉變很大，現在可以確定貨機需求，星宇航空也在思考5架貨機到底夠不夠，現在還有5架的選擇權，內部討論要不要再購入。

張國煒表示，星宇航空現有350機隊總共19架，持續討論要不要擴增，美國線布建完運力就沒剩多少，歐洲線都還沒踏進去，有考慮350機隊要再增加10架，今年會下定論。

他指出，星宇機隊很快會超過60架，屆時會達到規模經濟，獲利率就可以跟其他競爭對手相比，期望在10年之內完成，有信心星宇航空會是台灣民航史上發展最快的公司，他看好2026年會是爆炸性成長的一年。

張國煒坦言，經營航空毛利很低，老實說，「不如投資台積電」，但台灣也不能沒有其他產業的經營。

針對小股東提問星宇航空上市後股價會不會回到先前水準，張國煒表示，公司當然會持續成長，「但股價高低跟我都沒關係」，不要利用星宇炒股票，賠了錢都在罵，同意理念、量力而為來投資比較健康。

有日籍小股東發言提問加入航空聯盟與開闢日本新航點的問題，張國煒表示，台灣地區有星空聯盟和SkyTeam，唯一欠缺是Oneworld，星宇航空今年已內部討論，也跟相關航空有初步接觸，未來2年會促成這件事。

此外，張國煒強調，開設松山羽田航線非常困難，雖然台日有開放天空，但羽田機場非常擁擠，會找適當時機進行航權談判協商，坦言需要花蠻長的時間。他也表示，北海道千歲和函館之外，也希望能開旭川航點，但目前受限日本地勤與旭川機場人力問題。（編輯：林淑媛）1130614