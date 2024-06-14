星宇航空累計虧損達資本額1/2 張國煒：應該是最後一次

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（中央社記者江明晏台北14日電）星宇航空今天舉行股東會，針對累計虧損已達實收資本額1/2，董事長張國煒今天表示，是受疫情影響，強調這樣的虧損狀況，應是最後一次，他也透露，星宇航空年底前將上市、「今年狀況會比去年好很多」。

星宇航空截至去年底，累計虧損新台幣115.06億元，已達實收資本額208.87億元的1/2。對此，張國煒表示，主要是受疫情衝擊，這樣的虧損概況，「應該是最後一次」。

星宇航空今天召開股東會，所有議案順利照案通過，包括星宇航空配合上市櫃前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先認股討論案。

張國煒今天也表示，股東會通過的討論案是因應年底要上市所做的調整，並首度透露公司希望在年底轉上市。

針對星宇航空創業，他也表示，很多人唱衰星宇會「趴下去」，但星宇沒有，期間遭遇疫情賠了110多億元，去年雖然只賺了1億多元，但僅花4年的時間轉盈實屬不易，他感謝台灣民眾支持。

張國煒指出，當然也有很多人也在罵，但星宇都虛心接受，內部競競業業在做，面對營運高成長，會繼續維持在這樣的水平，今年狀況會比去年好，獲利放大到至少「兩位數」的億元水準。

星宇航空執行長翟建華表示，揮別疫情陰霾，搭上全球航空及觀光產業高度復甦．為了因應客運市場日益成長，星宇航空積極加密既有航線航班，並於民國112年引進3架廣體客機，持續投入需求旺盛的航點。

翟建華指出，星宇持續拓展航網版圖，今年度共開關8個新航點，不僅延伸亞洲航網、更首度插旗北美地區、於112年4月26日首航美國洛杉磯航線，逐步耕耘轉機市場，預計113年底中轉航網將初具規模，奠定成長根基。（編輯：楊凱翔）1130614