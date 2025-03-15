星宇航空班機重飛未依規定操作 2機師自請離職

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）外傳2名星宇航空機師最近因操作航機出問題，遭公司開除，星宇航空今天回應，這2名機師於進場重飛時未依公司規定，經調查後已自請離職，星宇對危害飛安零容忍，不護短。

星宇航空說，3月3日JX789台北飛菲律賓克拉克的航班，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，公司也依規定向主管機關主動提報。

民航局說，星宇航空有主動通報，民航局正調查中。

星宇航空表示，對於危害飛安的情況皆採取零容忍，也絕不護短，平時皆有針對所有飛行程序、資料及數值進行監控，主動發現各項潛在飛安疑慮因子，立即修正排除。

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星宇航空說，這次事件也是公司主動發現，內部調查後，執行飛航的2名機師同意自請離職。

星宇航空表示，維護飛安為航空公司首要任務，公司會持續強化飛行員的訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。（編輯：李亨山）1140315