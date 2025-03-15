加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

星宇航空班機重飛未依規定操作 2機師自請離職

2025/3/15 11:14（3/15 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為星宇航空班機，非當事班機。（中央社檔案照片）
圖為星宇航空班機，非當事班機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）外傳2名星宇航空機師最近因操作航機出問題，遭公司開除，星宇航空今天回應，這2名機師於進場重飛時未依公司規定，經調查後已自請離職，星宇對危害飛安零容忍，不護短。

星宇航空說，3月3日JX789台北飛菲律賓克拉克的航班，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，公司也依規定向主管機關主動提報。

民航局說，星宇航空有主動通報，民航局正調查中。

星宇航空表示，對於危害飛安的情況皆採取零容忍，也絕不護短，平時皆有針對所有飛行程序、資料及數值進行監控，主動發現各項潛在飛安疑慮因子，立即修正排除。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

星宇航空說，這次事件也是公司主動發現，內部調查後，執行飛航的2名機師同意自請離職。

星宇航空表示，維護飛安為航空公司首要任務，公司會持續強化飛行員的訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。（編輯：李亨山）1140315

延伸閱讀
機內禁行動電源華航跟進 星宇虎航等6家國籍航空3/1起全程禁用星宇航空逐步拓展軸輻式航網 2025年底機隊達33架星宇航空掛牌上市首日 早盤股價漲逾49%台灣航空四雄爭霸 張國煒：我是牆角小白兔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：