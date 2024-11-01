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星宇班機重落地 民航局：飛機停飛、駕駛暫停任務

2024/11/1 11:38（11/1 12:33 更新）
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星宇航空JX871沖繩-台北航班31日在桃園機場降落時遭遇強勁側風。（圖取自遊桃園 YouTube頻道網頁youtube.com）
星宇航空JX871沖繩-台北航班31日在桃園機場降落時遭遇強勁側風。（圖取自遊桃園 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）星宇航空1架班機昨天在颱風天降落桃園機場時發生重落地，後經重飛平安降落。交通部民航局今天要求這架飛機停飛檢查，執行這架班機任務的駕駛暫停任務。星宇航空說，配合調查。

不少民眾昨天經由桃園國際機場在YouTube的24小時直播平台，看到1架星宇航空JX871沖繩-台北班機，下午在桃園機場降落時落地彈跳。星宇航空昨晚回應，重飛於昨天傍晚6時3分平安降落，後續將對飛機做細部檢查。

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民航局指出，昨天星宇航空JX871航班於桃園機場落地時，疑似因颱風天氣不穩定造成重落地，落地後檢查超限，民航局已要求飛機停飛進行相關檢查，駕駛員停止任務派遣，民航局並依程序調查。

民航局表示，為確保飛航安全，民航局於颱風來前已要求國籍各航空公司應保守簽派，昨天民航局也持續要求各業者注意在空航機安全，飛航作業務必要符合安全規範，後續將要求業者檢討不良天候的派遣作業。各航空公司飛航作業，若有違反民航法相關規定，民航局將依據民航法裁處。（編輯：管中維）1131101

#星宇航空
#颱風
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