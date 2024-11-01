颱風康芮襲台釀2死515傷逾84萬戶一度停電 公路災阻路段搶修

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（中央社記者劉建邦台北1日電）中央災害應變中心今天指出，颱風「康芮」襲台，累計釀2死515傷。其中，死亡新增1人，48歲男子在台北市內湖區遭傾倒電線桿壓中，經送醫搶救後不治；受傷部分，增加310人。一般災情累計6917件。

中央災害應變中心上午召開颱風「康芮」第8次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。依報告，颱風襲台期間，共釀成2人死亡、515人受傷。

其中，死亡部分新增1人，台北市政府災害應變中心昨晚8時獲報，1名約48歲男子經台北市內湖區時，因遇到路樹倒塌拉扯電線，導致被傾倒電線桿砸中，送醫不治。

另1起死亡案為56歲女性駕駛藍色小貨車經南投縣仁愛鄉台14甲附近時遭倒塌路樹壓損車輛，送醫前無呼吸心跳，經搶救無效後死亡。

中央災害應變中心表示，另有1名55歲男性在新北市中和區中正路某巷自宅5樓頂修理屋頂鐵皮，因不慎掉落1樓，警消到場明顯死亡，但此案不列入颱風「康芮」災情。

至於受傷部分，中央災害應變中心指出，颱風「康芮」累計受傷人數共515人，今天報告新增310人，以台北市、新北市最多。一般災情累計6917件，新增3249件，處理中2837件，以路樹倒塌、民生基礎設施毀損最多。

中央災害應變中心表示，針對南投縣4名族人至卡社溪打獵失聯案，今天上午派遣直升機空勘，因天候不佳無法起飛，以派遣2名消防員、1名林保署人員從地面前往卓社林道進入熱區附近搜尋。

針對預防性疏散撤離，中央災害應變中心指出，有15縣市進行預防性疏散撤離，包括基隆市、新北市、台北市等。截至今天上午7時，累計撤離1萬1588人，13縣市設收容所共134處、安置2620人。

荖濃溪受颱風康芮影響，河水暴漲並挾帶土石沖擊，導致台20線南橫公路明霸克露橋河床便道流失約100公尺、道路中斷。（南區養護工程分局甲仙工務段提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月31日

中央災害應變中心表示，全台曾停水3.3萬餘戶，停水中2.1萬餘戶，預估2日中午前恢復供水。全台曾停電84.3萬餘戶，待修復11.9萬餘戶，預估2日深夜11時完成供電。累計淹水108件，未退水23件，包含宜蘭9件、花蓮14件。

依報告統計，公路仍災阻路段共10處，包含桃園市復興區台7線（羅浮路段）、宜蘭縣大同鄉台7甲線 （獨立山至米摩登路段）、台中市和平區台8線雙向（靈甫橋）、南投縣仁愛鄉台8線（碧綠溪路段）、南投縣仁愛鄉台8線雙向榮興路段、花蓮縣秀林鄉台8線（靳珩至燕子口路段）落石。

此外，花蓮縣秀林鄉台9線（匯德至崇德路段）部分路段、南投縣水里鄉台16線人倫民和路段；高雄市桃源區台20線（勤和至復興路段）因荖濃溪溪水暴漲夾帶土石沖擊，明霸克露橋河床便道已流失100公尺；高雄市桃源區台20線（復興路段）因荖濃溪溪水導致部分路段路基掏空，相關路段視災情確認後再預估搶通時間。

指揮官劉世芳表示，颱風「康芮」已遠離，目前著重在後續災後復原及環境清理工作，針對南投縣4名族人，中央相關單位持續協助地方政府協尋。（編輯：戴光育）1131101