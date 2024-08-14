類鼻疽案例增大雨過後找上門 傳染途徑、預防方式一次看

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（中央社網站）颱風凱米過後類鼻疽疫情攀升，疾管署13日公布新增19例確診本土個案，其中3例死亡，創18年來同期新高。台灣自1985年首度出現境外移入首例後，2005年起每逢颱風過境，皆有零星傳出類鼻疽案例。類鼻疽是什麼？有哪些症狀？中央社整理相關資訊帶你一次了解。

類鼻疽是什麼？

類鼻疽 類鼻疽小百科 類鼻疽由感染類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起，此菌存在於在土壤、水池及積水環境中，會感染馬、羊、豬等動物以及人類。疾管署觀察，國內自2005年開始，只要颱風後就會發生此疫情。

主要感染途徑：

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。 症狀：

常見發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽等，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 是由存在於土壤、水池及積水環境中的「類鼻疽桿菌」引起，許多動物像是羊、馬、豬、猴、囓齒類及鳥類等均可能被感染。

類鼻疽通常不會人傳人，主要是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水引起，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土感染，因此雨季、颱風侵襲等強風暴雨過後，土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，使類鼻疽更容易傳播。

類鼻疽症狀是什麼？潛伏期有多長？

各年齡層皆可能罹患類鼻疽潛伏期可短至2天，也可能長達數月或數年，但大多在第9天為發病高峰期。

然而類鼻疽症狀表現差異極大，常見症狀像是發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大；但也可能無症狀，因此被誤以為是感冒。類鼻疽嚴重則可能導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，尤其糖尿病、癌症、免疫功能受損者等高風險族群重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀須盡速就醫。

疾管署指出，近年國內死亡率遠低於國際的40%至75%，即時就醫可大幅減少死亡風險，提醒民眾若出現疑似類鼻疽症狀，務必盡快就醫。

類鼻疽治療方式？

類鼻疽菌對多種抗生素都有抗藥性，目前一般認為急性期需要用針劑的第三代頭孢子素，視臨床情況使用2至4週。急性期治療後還必須使用長達20週的維持療法，以免復發。

類鼻疽如何預防？

老年人、糖尿病、外傷等免疫力功能較差者，應避免暴露於受汙染的泥土或水中。若皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷，接觸到受污染的水或泥土，也應儘快洗淨，或善用鞋套、手套等工具，減少感染機會。

除了類鼻疽桿菌，鉤端螺旋體病、 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 等疾病也與淹水息息相關，清理家園時若不慎被利器刺傷，亦可能感染破傷風。建議民眾在進行災後清理的同時，也應做好個人防護措施，避免疾病找上門。

風災過後，淹水地區蓄水池若遭污水侵入，疾管署表示，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物切勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。（編輯：黑立安）1130814