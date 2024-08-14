類鼻疽累計37例創18年同期新高 台大醫黃立民憂與免疫竊盜有關

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）類鼻疽病例今年累計已37例，為2006年以來同期新高，尤其在颱風凱米後大增，與過去集中單一區域疫情不同，這次主要散布4縣市，醫師推測不排除與COVID-19造成的免疫竊盜有關。

衛生福利部疾病管制署昨天公布，今年國內已累計37例本土 類鼻疽 類鼻疽小百科 類鼻疽由感染類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起，此菌存在於在土壤、水池及積水環境中，會感染馬、羊、豬等動物以及人類。疾管署觀察，國內自2005年開始，只要颱風後就會發生此疫情。

主要感染途徑：

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。

皮膚接觸受土壤污染的水源、食入或吸入受污染塵土。 症狀：

常見發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽等，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 確定病例，為2006年以來同期最高，其中30例為颱風凱米後確診個案，分別來自高雄、台南、嘉義及台中。疾管署從通報趨勢研判疫情最高點已過，本週起確診數將明顯下降。

雖然今年類鼻疽病例暫時未超過先前2005年最大疫情確診42例，但颱風凱米過境未滿月，不排除超過紀錄。面對少見、較嚴重的類鼻疽疫情出現，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民今天接受媒體聯訪時表示，鼻疽病通報數增加，可能與醫療院所提高警覺有關。

黃立民還提出另1種疫情創新高的可能性，他認為，民眾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，導致的「免疫竊盜」也不排除是原因之一。免疫竊盜與免疫負債是不同的觀念，免疫竊盜是染疫後，體內免疫系統受損，容易再感染其他病毒或細菌，甚至重複感染。

黃立民說，免疫竊盜是否為永久性傷害，目前全世界都在觀察，大約還需要至少3年才會有結論。COVID-19多次感染，只會不斷削弱免疫系統，呼籲民眾重視COVID-19防疫規範，建議接種XBB疫苗，獲得保護力，落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩，降低傳播風險。

疾管署指出，類鼻疽是由存在於土壤、水池及積水環境中的類鼻疽桿菌引起，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，颱風帶來的強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露地面，更易傳播，常為吸入性感染，造成颱風後1個月內確診個案增加，民眾應做好個人防護措施。（編輯：管中維）1130814