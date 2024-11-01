颱風假中央宣布？卓榮泰：地方因地制宜行之多年

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北1日電）颱風康芮襲台，未來是否改由中央統一宣布放颱風假，引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪說，依照天然災害停止上班及上課作業辦法，各地方政府因地制宜，這套制度也行之多年，有相當的機制。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對放 颱風假 颱風假停班停課標準 根據天然災害停止上班及上課作業辦法，權責機關（縣市長）可因風災發布停止上班及上課，相關參考基準如下： 風力 ：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上

：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上 雨量 ：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同

：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同 其他情況：風力或降雨量未達上述基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災可能時 看更多 關閉 與否，是否由中央統一宣布等議題，作相關說明。

卓榮泰說，依照天然災害停止上班及上課作業辦法，這麼多年以來，地方政府根據中央氣象署提供的即時正確資訊，依照各地方因地制宜所需，無論平地或山區有各種不同狀況，這套制度也行之多年，都有相當的機制。

卓榮泰表示，他對氣象署的要求，是希望能夠有更精確且更即時的數字提供給地方政府做參考，未來氣象署在經過更多科技輔助後，一定可以有這樣的能力，提供地方做更正確的判斷。

媒體也問及，剛剛到立法院備詢的途中，是否感覺宛如障礙賽。

卓榮泰指出，確實剛剛來立法院，平常走的路沒有通，像是鎮江街有大樹橫跨路中，稍微繞了一段路，他希望台北市市容能夠在有效率的管理下盡速恢復，讓市民恢復正常的生活。

颱風康芮襲台，導致台北市約2000處樹倒，儘管環保局、工務局等人員連夜搶救災，仍有不少民眾1日上班途中遭遇不便。圖為立法院旁鎮江街路樹遭連根拔起，現場拉起封鎖線維護安全。中央社記者王飛華攝 113年11月1日

此外，經濟部長郭智輝今天受訪談及全台受風災導致的停電、積水、停水用戶。他表示，曾經停電85萬1272戶，截至上午8時，復電74萬6607戶，還有10萬4665戶在搶修，還沒復電的大部分在宜蘭、花蓮、台東及山區，台電全力搶修中。

另一方面，全台灣積水處共計106件，目前仍有27件積水處，大多也都在宜蘭、花蓮。

至於停水戶，郭智輝表示，曾經有3萬3658戶停水，目前復水率35%，仍有2萬1793戶停水，分別落在基隆、花蓮、新北、台東等縣市，預計今天可全部恢復。（編輯：林家嫻）1131101