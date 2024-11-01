向菲律賓買綠電 郭智輝：每度高於4元就不會買

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（中央社記者林敬殷台北1日電）經濟部長郭智輝日前接受專訪時，再次提及向菲律賓買綠電。他今天在立法院接受媒體詢問時表示，每度電新台幣4元是專家學者計算出來的，高於4元就不會買。

行政院長卓榮泰上午率同相關部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢，郭智輝今天會前受訪時做上述表示。

對於日前接受節目專訪時，再次提及向菲律賓買綠電，並強調每度不會超過新台幣4元，跟台灣發電成本相當，關鍵是綠電。媒體詢問，4元的數字從哪裡來。

郭智輝表示，4元是專家學者計算出來的，高於4元就不會買。這不是台灣的先見之明，歐洲各地都已經有這樣計算過，也實踐過的。

媒體追問，如果超過4元，是否就取消向菲律賓買電這項計畫。

郭智輝回應，這個假設太廣泛了，很多事情必須要有一些基本的假設，如果可以達到就進行，不能達到就想其他方法。（編輯：張若瑤）1131101