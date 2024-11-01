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颱風康芮帶來風雨 彰化網友一早湧王惠美臉書留言

2024/11/1 07:52（11/1 08:11 更新）
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颱風康芮強襲台灣，彰化縣員林市一處咖啡館招牌31日被強風吹襲掉落，所幸未造成人員受傷。警方獲報後到場協助管制並通知業者請廠商移除。中央社記者鄭維真攝 113年10月31日
颱風康芮強襲台灣，彰化縣員林市一處咖啡館招牌31日被強風吹襲掉落，所幸未造成人員受傷。警方獲報後到場協助管制並通知業者請廠商移除。中央社記者鄭維真攝 113年10月31日
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（中央社記者鄭維真彰化1日電）颱風康芮帶來強風大雨，許多彰化網友不滿今天正常上班上課，紛紛湧進縣長王惠美臉書留言「整夜風雨沒停過」、「該顧慮孩子安全」；有網友則認為颱風已走沒必要放假。

颱風康芮襲台，彰化縣不僅風勢強勁，昨天傍晚過後雨勢增強，許多民眾表示窗戶被風吹得搖晃作響，直呼半夜嚇得睡不著覺。

網友今天上午6時左右開始湧入王惠美臉書（Facebook）留言，有人上傳路樹壓倒機車的畫面表示「出不了門」，有人則抱怨要搭乘的台鐵班次沒開上班不方便，有人說「大夜班冒著生命危險上班」。

還有網友發文指「我爸老闆自己打電話通知今天風雨大工廠休息」、「該顧慮孩子的安全吧！至少也要放半天」。不過，也有網友認為「颱風早就走了，還在想著放颱風假」。

根據中央氣象署上午7時15分發布訊息，輕度颱風康芮過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心位在馬祖東北東方海面，向北北東轉東北東移動，南投、雲林至屏東、台東、花蓮、金門、澎湖已脫離暴風圈，對彰化以北、宜蘭地區及馬祖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小趨勢。（編輯；徐睿承）1131101

氣象署1日上午7時15分發布輕颱康芮颱風警報。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署1日上午7時15分發布輕颱康芮颱風警報。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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