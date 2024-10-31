颱風康芮稍減弱 估11/1早上本島脫離暴風圈 晚間解除海陸警

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（中央社記者余曉涵台北31日電）氣象署表示，颱風康芮強度在過去3小時稍微減弱，近中心風速每秒為40公尺，十級暴風半徑也縮小到70公里，但暴風圈仍籠罩全台，尤其北北基宜、北花蓮今晚強風豪雨持續。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天下午1時40分左右於台東縣成功附近登陸，下午6時40分在雲林麥寮鄉出海，今天晚間8時的中心位置在澎湖東北方海面，未來將向北轉東北移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖、金門、馬祖，各地風雨持續中。

氣象署預報員林伯東在記者會中表示，康芮過去3小時有稍微減弱，十級暴風半徑也略為縮小，雖然康芮的西半側對流不旺盛，但東半側對流旺盛，因此今晚東半部降雨持續。

林伯東指出，今天深夜到明天清晨東半部雨勢會逐漸趨緩，西半部的雨勢則會增加，尤其宜蘭、北花蓮跟北北基今晚強風豪雨還會持續，且預期接下來速度比較快，馬祖要特別留意強風豪雨。

林伯東表示，由於康芮強度預估會持續減弱，12到18小時後有機會減弱為輕度颱風，因此預計台灣本島脫離暴風圈的時間點會落在明天早上，解除海警跟陸警的時間預計會是在明天晚上。

根據氣象署觀測，29日凌晨0時至31日晚間8時出現較大雨量為宜蘭縣鴛鴦湖1158.5毫米，花蓮縣天祥961毫米，台中市審馬陣903.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼、綠島17級以上，成功15級，東吉島14級。（編輯：李亨山）1131031