颱風狂炸 新北環快往新店處淹水、淡水飯店掉招牌

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北31日電）強颱康芮登陸，新北市共966件災情。新北環快大淹水，中和秀朗橋端往中安大橋間路段暫時封閉；淡水福格飯店招牌掉落，捷運新埔站附近路樹遭連根拔起，波及13輛機車。

新北市警消今天晚間約6時獲報，新北環快引道往新店端在上中安大橋前處淹水，車輛難以通行，因此警方暫時封閉新北環快秀朗橋端往中安大橋間路段，並在新北環快與景平路口、也就是捷運環狀線秀朗橋站附近管制，以避免民眾誤闖。

此外，淡水福格大飯店招牌掉落，占據1車道，淡水區公所已利用怪手將招牌移置路旁，雙向道路於傍晚5時恢復雙向通行。

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捷運新埔站5號出口也有路樹遭連根拔起，壓到約13輛機車；板橋區環河西路五段與藝文一街、縣民大道二段也有路樹傾倒，經警消協助拉封鎖線，板橋區公所陸續處理中。

截至今天晚間7時30分，新北市災害應變中心共受理966件災情，其中320件已結案，646件處理中。以路樹傾倒464件最多，其次為圍籬及鐵皮倒塌84件、電線掉落74件；各行政區案件以新店174件最多、其次為板橋155件、中和95件。（編輯：方沛清）1131031

颱風康芮來襲，新北市警消31日晚間約6時獲報指新北環快引道往新店端在上中安大橋前嚴重淹水，車輛難以通行，警方已到場暫時封閉管制新北環快秀朗橋端往中安大橋間路段。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日

颱風康芮暴風圈影響全台各縣市，多處發生路處倒塌等災情。新北市板橋區縣民大道二段31日也有路樹不敵強風傾倒，員警獲報前往處理，協助將斷木拖到一旁人行道上。（警方提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日

颱風康芮侵襲台灣，大台北地區風勢強勁，台北捷運新埔站5號出口處31日有路樹遭連根拔起，殃及一旁停車場約13輛機車。（警方提供）中央社記者高華謙傳真 113年10月31日