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颱風康芮吹倒國道3號土城段邊坡路樹 北向41K暫時封閉

2024/10/31 20:52（10/31 22:29 更新）
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國道警察第六大隊31日晚間表示，國道3號北向41公里（土城路段），因康芮颱風導致邊坡路樹倒塌，樹枝及樹葉散落車道致影響車流，高公局暫時封閉道路，工務段到場清掃作業，無人受傷。（國道警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年10月31日
國道警察第六大隊31日晚間表示，國道3號北向41公里（土城路段），因康芮颱風導致邊坡路樹倒塌，樹枝及樹葉散落車道致影響車流，高公局暫時封閉道路，工務段到場清掃作業，無人受傷。（國道警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年10月31日
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）國道警察局今晚表示，颱風康芮強勁風勢，吹倒國道3土城路段邊坡路樹，樹幹與樹枝散落車道，影響交通安全。國道3號北向41公里暫時封閉，用路人需提前於土城交流道離開。

高速公路局北區交控中心透過警察廣播電台，發布信息表示，國道3暫時封閉土城至中和路段，由於土城路段有樹枝、樹幹待排除，提醒用路人提前改道，於土城交流道出口下平面道路。

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依據「國道路況即時通」APP即時影像，國道3北上42.7公里處，可以明顯看到車流都被引導下交流道；至於南下車道的36公里中和交流道附近，可以看到安全島灌木被強風吹的搖晃不已。一輛警車在旁戒護。

國道第六大隊發布新聞簡訊表示，國道3號北向41公里（土城路段）因颱風導致邊坡路樹倒塌，因樹枝及樹葉散落於主線三車道，因而影響車流。高速公路局工務段於晚間7時21分抵達現場清掃作業，無人受傷。（編輯：方沛清）1131031

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