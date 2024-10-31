颱風康芮減弱為中颱 北部持續強風豪雨、中南部雨勢愈晚愈大

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（中央社記者余曉涵台北31日電）颱風康芮襲台，中央氣象署說，康芮已經減弱為中度颱風，七級暴風圈也縮小為280公里，以每小時21轉31的速度，加速向北轉北北東前進，預估颱風中心1到3小時內就會出海。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天下午1時40分左右於台東縣成功附近登陸，下午5時中心位置在嘉義西北方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖、金門、馬祖，各地風雨持續中。

氣象署指出，康芮已經減弱為中度颱風，目前近中心最大風速為每秒43公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑100公里，但對台灣的威脅仍然存在。

氣象署預報員林伯東在記者會中表示，康芮已經很靠近嘉義跟雲林沿海，但環流位置還在陸地上，由於目前康芮受到地形破壞導致有高低層分離過山，颱風副中心取代原本的中心，後續預計會重新整合，1到3小時內有機會在彰化、雲林及嘉義一帶出海。

林伯東說，康芮的螺旋雨帶還持續影響台灣地區當中，隨著康芮逐漸移動到台灣海峽，今天晚間8時之後東半部的雨勢會逐漸減弱，明天東半部降雨持續減弱，北部今晚強風豪雨仍會持續，要到明天清晨才會趨緩，中部跟南部雨勢從今天晚上起反而會增加，明天下午過後才會趨緩。

根據氣象署觀測，29日凌晨0時至31日下午5時出現較大雨量為宜蘭縣鴛鴦湖1131毫米，花蓮縣赤柯山827毫米，台中市審馬陣788.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼、綠島17級以上，成功15級，東吉島14級，新屋、後龍、花蓮、彭佳嶼12級。（編輯：李亨山）1131031