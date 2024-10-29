增報氣象延後宣布停班課？ 卓榮泰：由地方政府決定

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立委關注若氣象署晚間9時多一次颱風預報，是否會延後隔天停班停課宣布時間。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，停班停課要由地方政府決定，也可以按照晚上7點的預報決定。

颱風康芮來襲，卓榮泰今天前往中央氣象署了解颱風影響。媒體報導，氣象署長程家平表示，過去會在宣布停班課前一天的晚間7時與縣市首長召開會議，經卓榮泰建議後，這次颱風將於晚間9時增開會議並提供最新訊息。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告並備質詢。國民黨立委葉元之質詢時問，卓榮泰為何建議氣象多一次預報。

卓榮泰表示，他沒有要改變現在的時間，是希望在晚上7時這一次預報後，晚上9時再一次預報，至於是否列為參考，讓地方政府去考慮。

葉元之表示，以前晚上7時最後一報，地方政府會在8時宣布是否放假，但若現在多9點一報，縣市政府為降低放錯颱風假機率，一定會等到9點氣象報告出爐，可能要到晚上10點才會宣布，這可能延後民眾得知停班停課的時間。

卓榮泰表示，若晚上7時到9時真的有快速、不可預期的變化時，政府有責任讓民眾第一時間知道，但停班停課要由地方政府決定，也可以按照晚上7點的預報決定。

葉元之指出，過去氣象署是否研究過晚上7時到9時產生巨大變化，導致颱風假「錯放」，不然多這一次預報沒有意義，甚至晚上11時也可再多一次預報，畢竟愈接近颱風來的時候會愈精準。

卓榮泰表示，氣象署有提醒，過去經驗很難因應現在的快速變化。（編輯：翟思嘉）1131029