進口雞蛋案 卓榮泰：全力配合司法調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北29日電）台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，昨天以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人，偵訊後均請回。行政院長卓榮泰今天答覆立委質詢時表示，全力配合司法調查；陳駿季答詢時也重申，整個採購程序合法。

卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告並備質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委張嘉郡質詢關注進口雞蛋案，追問陳駿季昨天被台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案傳喚一事。陳駿季表示，因為有人告他，去年8、9月時有不少議員提告，所以他是以被告的身分被傳喚。

被問到進口雞蛋案，陳駿季說，整個採購程序合法，但是有行政瑕疵，監察院也做了糾正。他重申，整個過程符合公務規則。

立委追問行政首長被檢察官列為被告難道不需要停職，卓榮泰表示，行政政務官員無論用什麼身份去因應司法調查，著重的是司法調查能夠清楚的告訴社會大眾，官員應該身負什麼樣的責任。因為有人告陳駿季，所以陳駿季是被告的身分。

至於立委質疑會不會產生串證和滅證的問題，卓榮泰指出，部裡有公文處理的制度，資料都有完整保留，他也要求全力配合司法調查。

卓榮泰表示，進口雞蛋案的問題，去年發展到今年初都有經過行政院或政府內部調查。

此外，立委假設性提問，陳駿季若被起訴，需不需要停職。卓榮泰答覆，如果政府官員被起訴，內容是相當被社會矚目的案件，當然必須依法處理。（編輯：林家嫻）1131029