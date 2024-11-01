颱風康芮過後民怨出門如障礙賽 北市工務局致歉、蔣萬安允速恢復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北1日電）颱風康芮侵襲後台北市街道滿目瘡痍，部分市民今天質疑正常上班、上課決策，出門上班如「障礙賽」；台北市政府工務局除對市民抱歉，台北市長蔣萬安也下令盡快恢復市容。

蔣萬安的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁從昨天宣布今天正常上班、上課後，持續遭出門途中遭遇不便的民眾湧入批評，行政院長卓榮泰在前往立法院途中也受倒樹阻擋，希望台北市容能在有效率管理下盡速恢復，讓市民恢復正常生活。

蔣萬安上午出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮前，接受媒體聯訪表示，昨天晚間氣象預報資訊顯示，台北市今天無論風力或雨勢都大幅下降，未達停止上班、停止上課標準，經基隆市、台北、新北市與桃園市共同討論，一起恢復正常上班、上課。

他說，昨天已下令各局處在確保員工安全前提下，一定要在最短時間內恢復市容，北市府環境保護局約5000人提早到清晨5時執勤，工務局也動員5個處全力搶救災，與北市府消防局配合移除超過2000株傾倒路樹。

蔣萬安表示，所有局處協力，約8成主要交通幹道上午9時就已恢復暢通，接下來將持續努力清理巷弄，希望最快速度完成。

工務局說，配合市民上班、上課交通需求，凌晨0時起展開聯合救災行動，掃街式清理倒樹及斷枝，但倒樹量大，工班全力運轉仍無法即時處理完畢，對市民非常抱歉。

環保局說，災情嚴重，市容復舊過程需多點時間，請市民給予更多耐心、支持天未亮就冒風雨執勤的清潔隊員，將盡速清除所有道路落葉及垃圾，也提醒市民外出時放慢速度、注意地面濕滑。（編輯：李明宗）1131101

1日台北市信義區街道上路邊倒塌樹木等待清理，車輛慢速通過。中央社記者趙世勳攝 113年11月1日

1日上午台北市安和路2段人行道上樹枝散落，家長搬起推車才能通過。中央社記者謝佳璋攝 113年11月1日