新北颱風災情逾2000件 新莊環漢路、台一高架大塞車

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（中央社記者高華謙新北1日電）受颱風「康芮」影響，新北市累計2096件災情，1122件已結案。受重新堤外道清理封閉影響，新北市新莊區環漢路上午大塞車，回堵約3公里，台一高架也塞車約5公里。

新北市交通局專委林昭賢告訴中央社記者，受到重新堤外道清理封閉影響，車流轉移到鄰近的新莊區環漢路、中正路等替代道路，加上水門周邊仍開放停車，因此新莊區上午車多壅塞，環漢路一度回堵約3公里，但隨著重新堤外道上午8時開放，目前塞車狀況已紓解。

林昭賢指出，台一高架一度回堵4到5公里，雙北連接橋梁例如忠孝橋、中興橋與台北橋也有常態性壅塞狀況，主要是北市市區仍持續清理傾倒路樹，導致車流回堵。

另外，淡水區也有常態性壅塞狀況，主因是路樹、路燈與號誌陸續還在修繕，部分路段還有些障礙物，車流沒那麼順。

新北市長侯友宜表示，新北市各局處與區公所從昨天晚間到今天清晨總動員，也出動418名警力，盡全力搶通受阻路段與相關災情，新北市自小客車使用量今天上午雖提升1成，但經連夜搶通後，主要幹道恢復，除了往北的交通車流量較大、有壅塞情況，以及其他地區看起來比平時壅塞一點，但還沒有受嚴重影響。

侯友宜指出，新北市還有一些零星災情大多集中在三峽、北大特區、林口、八里、汐止等地，新北市府今天仍會全力以赴恢復市容，希望讓市民恢復往常生活。（編輯：戴光育）1131101