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陳世凱：台鐵南迴線盼下午3時搶通 北迴要等11/2

2024/11/1 12:38（11/1 13:03 更新）
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交通部長陳世凱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北1日電）交通部長陳世凱今天表示，颱風康芮加上凌晨花蓮地震，鐵路除了土石流的挑戰外，也有一些變形，已全力搶修，預估南迴線下午3時搶通，北迴線則爭取於2日首班車前搶通。

陳世凱到台鐵緊急應變小組視察災後情形，接受媒體聯訪表示，這次颱風比預估還要強大，全台灣都籠罩在暴風圈內，交通路線受損也相對嚴重。今天各縣市大都要上班、上課，無論是台鐵、高鐵及客運，在第一線作業人員安全無虞的前提下，各單位都會爭取時效、積極修復。

鐵路部分，陳世凱提到，除了颱風造成的土石流挑戰，深夜花蓮地區的地震，導致有一些鐵軌變形，橋梁須重新巡檢。花蓮往台東、南迴線希望能在今天下午3時搶通。

花蓮往北部分，陳世凱說，北迴鐵路希望在明天首班車發出前搶通；公路部分，希望在明天中午過後就能搶通。但在搶通前，會啟動陸海空疏運計畫。

陳世凱表示，國內航班原本預定有324個班次，目前停飛了140個班次，今天中午過後如果天候允許，希望恢復正常。海運部分，恢復時間可能會拉長一點，因為目前海浪仍相對大，須再觀察。

媒體問及，交通部昨晚宣布除北迴線以外，其他路線恢復行駛，但當時還沒完成巡檢，今天早上才發現有很多路線有狀況，是否會調整作法。

陳世凱解釋，因今天凌晨0時左右發生地震，在地震之前，其實整體情況是可行的。地震之後，因夜間巡檢的視線差、效率不高，並要考量人員的安全，因此要求今天早上再趕快巡檢。

針對媒體報導有人員抱怨昨晚在10級風的狀況下仍被要求巡檢，陳世凱重申，不管是台鐵、高鐵、其他路網的人員，都要以安全為最優先的考量。目前人員大都平安，如果還是覺得有點風險，未來會繼續檢討。

交通部透過新聞稿補充，公路受損部分主要有台7線（獨立山至米摩登路段）、台8線（靳珩至燕子口路段）、台9線（匯德至崇德路段）、台20線（勤和至復興路段）等處。

陳世凱於台鐵緊急應變中心聽取受災及復原狀況簡報後，指示花蓮往南路段極為重要，台鐵公司與公路局務必優先在安全的條件下，儘速進行搶通作業，同時要求台鐵公司與公路局啟動公路接駁服務。

空運部分，交通部指出，目前已協調航空公司開澎湖2架次、金門1架次及花蓮2架次加班機疏運，並將持續觀察訂位情形，視情況協調航空公司增開航班。

航港局啟動蘇花海運備援，受限於海象因素，訂於明天中午自花蓮開航客船凱旋3號（可載客368人）往蘇澳，下午3時由蘇澳駛返花蓮，航港局預計今天下午2時開放旅客登記。（編輯：管中維）1131101

#陳世凱
#康芮
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